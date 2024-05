„Wer wird Millionär“: Nur wegen Günther Jauch – Kandidatin muss Joker opfern

Immer eine richtige Antwort von der Millionen entfernt: Bei „Wer wird Millionär“ kann sich das Leben schlagartig ändern. Einzig und allein die kniffligen Fragen legen den mutigen Kandidaten Steine in den Weg. Oder?

Doch in der jüngsten Ausgabe vom Montagabend (27. Mai) erweist nun ausgerechnet Moderator Günther Jauch (67) seinem Gegenüber einen Bärendienst…

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch bringt Kandidatin aus dem Konzept

Oft ist der erste Gedanke genau der richtige, und so war es auch bei Patricia Grubmiller. Ihre 1.000-Euro-Frage lautete: „Laut Statistischem Bundesamt wurden 2016 und 2020 an welchem Datum auffällig weniger Kinder geboren als im Schnitt?“ Die möglichen Antworten waren: A: 29. Februar, B: 29. April, C: 29. Juni und D: 29. August. Wie aus der Pistole geschossen, entschied sich die potenzielle Millionärin für die plausible und richtige Antwort A. Wäre da nicht Günther Jauch…

+++ „Wer wird Millionär?“: Kandidatin braucht bei Frage drei Joker – und trifft harte Entscheidung +++

Der Quizmaster hakte nämlich eifrig nach: „Warum?“ Grubmiller antwortete: „Der findet nur alle vier Jahre statt.“ Doch dann begann sie zu zweifeln: „Aber ich les’ mir die Frage noch mal durch.“ Genau das sei aber nicht gemeint, wirft Jauch weiter ein und sorgt für mehr Verwirrung im Studio. Fans der Quizshow wissen: Wenn Jauch sich einmischt, dann ist das meistens zum Wohle der Kandidaten. Doch dieses Mal sollte es anders sein…

„Wir reden ja von dem Tag“, verschlimmbessert Jauch, „Im Prinzip müssten ja an jedem Tag des Jahres gleich viele Kinder geboren werden.“ Sätze, die Patricia Grubmiller verwirrt zurücklassen. In ihrer Ratlosigkeit ergreift sie daher drastische Maßnahmen. Sie opfert ihren einzig Publikumsjoker und siehe da: 81 Prozent stimmten tatsächlich für den 29. Februar! Günther Jauchs Fragerei kosteten der Kandidatin am Ende einen klaren Verstand und einen Publikumsjoker…