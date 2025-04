„Wer wird Millionär?“: Kurz nach der Show platzt die Nachricht herein

Seit 1999 ist Günther Jauch der Quizmaster der Nation. Bei „Wer wird Millionär?“ führt er durch knifflige Fragen und spannende Momente. Der Hauptgewinn? Eine Million Euro! Dabei helfen drei Joker: Publikum, Telefon und 50/50. Seit 2007 gibt’s einen Zusatzjoker, aber Vorsicht: Wer sich dafür entscheidet, verzichtet auf sichere Gewinnstufe von 16.000 Euro.

Auch an diesem Montag (31. März) brachte die beliebte Quizshow kuriose Highlights hervor. Doch fragt sich am Ende immer, ob Günther Jauch die Zuschauer ausreichend unterhalten konnte. Oder entschieden sie sich an diesem Montagabend dann doch für das Programm der Konkurrenz? Ein Blick auf die Quoten verrät mehr.

„Wer wird Millionär?“: Jetzt herrscht Gewissheit

Das Branchenmagazin „DWDL“ liefert die Zahlen. 2,98 Millionen Menschen zappten zu RTL. Das macht satte 13,4 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe sah es noch besser aus: 0,68 Millionen Zuschauer und 16,1 Prozent Marktanteil. Tagessieg in der Primetime!

+++ Auch spannend: „Wer wird Millionär?“: Jauch schockiert – „Ist meine dunkelste Zeit!“ +++

Aber ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Trotz Jauchs Erfolg sind die Öffentlich-Rechtlichen stark. Die ARD-Doku „75 Jahre. Fürs Erste!“ zog 4,692 Millionen Zuschauer an. Ein Blick zurück auf 75 Jahre Rundfunkgeschichte – das wollte keiner verpassen. Mit einem Marktanteil von 18,1 Prozent war die ARD unschlagbar.

Doch bei „Wer wird Millionär“ sorgte eine Szene für Staunen: Ließ sich der renommierte Quizmaster etwa wirklich zum ersten Mal hinreißen, die langjährigen WWM-Regeln zu brechen? Mehr dazu erfährst du hier: „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch fassungslos – „Die ist gemein“.

RTL zeigt „Wer wird Millionär“ immer montags zur besten Sendezeit. Folfe verpasst? Kein Problem! Alle Folgen der beliebten Quiz-Sendung gibt es auch in RTL+ Mediathek.