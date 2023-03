„Wer wird Millionär?“: Jauch entlockt Kandidatin überraschendes Detail – ihre Tochter kennt in Deutschland jeder

Es wird wieder gezockt bei „Wer wird Millionär?“. Dabei gibt Quiz-Master und Moderator Günther Jauch nicht nur die Fragen vor, sondern quatscht auch gerne mal mit seinen Kandidaten. So hat der 66-Jährige schon viele private und persönliche Geschichten aus den Personen, die ihm gegenübersitzen, herausgekitzelt.

Und auch am Montagabend (6. März) ist der „Wer wird Millionär?“-Moderator wieder in Plauderlaune. Als Kandidatin Dagmar Sprenger-Fuchs zum in an das Ratepult kommt, zeigt Günther Jauch besonders großes Interesse an ihrer Person. Schließlich handelt es sich bei der Frau um die Mutter einer berühmten Sängerin.

„Wer wird Millionär?“: Jauch kennt Dagmars Tochter

Nicht nur Günther Jauch kennt den Namen der Tochter von Dagmar. Hierzulande kennt sie fas jeder: „No Angels“-Star Sandy Mölling! Die Sängerin wurde mit der Girl-Band hierzulande zu einem absoluten Idol einer ganzen Generation. Der Moderator erzählt im Gespräch mit Dagmar, dass auch er Sandy bereits getroffen hat.

Sandy Mölling wurde mit der Band „No Angels“ berühmt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Günther Jauch erinnert sich an die Zusammenarbeit mit dem „No Angels“-Star, die jedoch schon eine längere Zeit zurückliegt: „Das ist aber ganz lange her. Da waren sie alle da, haben wir einen Fernsehauftritt vorbereitet. Aber ich glaube, das war so vor 20 Jahren.“

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin über Sandys Erfolg

Doch Günther Jauch wäre nicht er, wenn er nicht noch weiter nachbohren würde. Prompt fragt er die Kandidatin: „Ist man stolz oder schüttelt man erst mal den Kopf, wenn die Tochter da so eine Karriere macht?“ Dagmar entgegnet: „Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das für mich so ein Gefühl, als wenn jemand ein Video eingeschoben hätte und ich würde ein Video gucken. Aber man gewöhnt sich dran.“

