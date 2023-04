„Wer weiß denn sowas?“: Unfassbar! Show-Kollegen ziehen gnadenlos über Eltons Körper her

Es ist ein Kampf unter Eheleuten am Donnerstag (27. April) bei „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD. Zu Gast bei Moderator Kai Pflaume sind Sterne-Koch Tim Raue und seine Frau Katharina. Wie immer heißt es auch Elton gegen Bernhard Hoëcker, die als Teamchefs im Einsatz sind.

Dass sich diese beiden gerne mal rhetorisch in die Haare kriegen, ist nichts Neues. Wie Rategast Tim Raue jetzt aber mit „Wer weiß denn sowas?„-Star Elton umgeht, klingt plötzlich alles andere als freundschaftlich. Denn plötzlich wird Eltons Körper zum Thema.

„Wer weiß denn sowas?“-Gast teilt gegen Elton aus

Den Anfang macht Kai Pflaume mit seiner Frage an Tim Raue: „Wenn du von der Arbeit kommst und wirklich Hunger hast, was isst du dann?“ Die Antwort des Profikochs überrascht. Statt Edel-Küche gibt’s bei ihm nämlich etwas ganz anderes. „Wie mein Körper es ganz klar verrät, geht es dann um irgendwas, das aus der Fritteuse kommt, oder am allerliebsten noch einen Becher Eis dazu“, witzelt er.

Die gesunde und gute Ernährung hebe er sich für seine Gäste auf. „Und meistens ist es doch eh nur so ein kleiner Löffel. Da wird man gar nicht satt von“, ergänzt Elton. „Wenn du davon viele hast, wird man davon auch satt“, schiebt Pflaume hinterher. Und auch Raue will das Gesagte nicht unkommentiert lassen und sagt grinsend: „Und du hast auch genug Löffel gehabt, Elton.“

Elton wird zum Gespött

Während das Publikum in schallendes Gelächter ausbricht, greift Elton mit großen Augen zum Wasserglas. „Der Grundton, der muss stimmen“, so Pflaume. Dabei hätte man es an dieser Stelle belassen können. Doch die beiden sind noch längst nicht fertig. Zunächst spricht Kai Pflaume allerdings Katharina an, die neuerdings mit ihrem Mann in der RTL-Show „Raue – Der Restaurrantretter“ zu sehen ist. Auch hierzu fällt Kai Pflaume ein spitzer Kommentar in Richtung Elton ein: „Restaurants, in denen Elton verkehrt, haben da keinen Bedarf, denen geht’s gut.“

Mehr News:

Es folgt ein müdes Lachen von dem Betroffenen und ein Wortwechsel zwischen Raue und Pflaume. Raue: „Da wo Elton verkehrt, das heißt nicht Restaurant, das heißt Imbiss.“ Pflaume: „Oder einfach nur, der Grieche.“

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags und freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.