„Wer weiß denn sowas?“ – Tagesschau-Sprecher schon bei erster Frage ratlos: „Wir nehmen den Joker“

Newstime heißt es am Mittwoch (28. Februar 2024) im Studio von „Wer weiß denn sowas?“ bei Kai Pflaume. Tagesschau-Sprecher und Buchautor Constantin Schreiber rätselt mit Bernhard Hoëcker.

Im Rateteam auf der anderen Seite werden Elton und Journalistin Jana Pareigis versuchen, alle Fragen korrekt zu beantworten. Sie moderiert die „heute“-Nachrichten und weitere Magazine im ZDF.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Torsten Sträter meckert – „Meine Fresse, was ist das hier?“ +++

„Wer weiß denn sowas?“: Tagesschau-Sprecher stellt eigenen Wein her

Anchorman Constantin Schreiber gibt spannende Details aus seinem Arbeitsalltag preis: Er hat erst um 18:30 Uhr Dienstbeginn, später als manche denken, dann macht er sich zurecht. „Die Texte bekomme ich tatsächlich erst um 19:40 Uhr. Dann geht es meistens nur darum, zu schauen: Sind Namen drin, die ich nicht kenne.“ Bei solchen Problemen hilft die ARD-Aussprachedatenbank, weiß Kai Pflaume. „Wo erfährt man solche Insights sonst?“, sagt der Moderator stolz. Jetzt geht es ans Quiz.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die erste Frage für das Rateteam Hoëcker kommt aus der Kategorie Wein. Logische Entscheidung, schließlich baut Constantin Schreiber seinen eigenen Wein an. „Da kann ich mich jetzt auch blamieren“, gibt er zu bedenken. Und tatsächlich kommt er bei folgender Frage ins Grübeln: Weine mit der Bezeichnung „Kabinett“ verdanken ihren Namen Mönchen aus dem 16. Jahrhundert, die…?

A) die Trauben bei der Lese nach Farbton sortieren

B) nur den kurfürstlichen Hof mit Wein belieferten

C) die besten Weine in einem besonderen Kellerraum lagerten

Hobby-Weinbauer Constantin Schreiber braucht Joker

Es nützt nichts, schon bei der ersten Frage zieht Team Hoëcker den Publikumsjoker. Andreas aus Buchholz in der Nordheide trägt einen auffälligen Pulli „aus der Abteilung alt-rosé“, scherzt Kai Pflaume. Er trinkt zwar keinen Alkohol, aber er glaubt fest an Antwort C.

Mehr News:

Erleichterung bei dem Tagesschau-Sprecher und seinem Teamkapitän. Die Antwort ist korrekt.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.