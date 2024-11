„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume geht dazwischen – „Wir müssen uns entschuldigen“

Es wird wieder gequizt in der ARD! Am Donnerstagabend (7. November) steigt bei „Wer weiß denn sowas?“ das große Musiker-Duell. Die „The Voice of Germany“-Coaches Yvonne Catterfeld und Kamrad spielen gemeinsam mit den Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton um Geld für ihren Zuschauerblock.

Wie es scheint, haben sich die Gäste heimlich auf „Wer weiß denn sowas?“ vorbereitet. Beide Teams glänzen in den ersten Durchgängen nämlich mit richtigen Antworten. Moderator Kai Pflaume beobachtet das rege Treiben im ARD-Studio mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch an einer Stelle muss er eine Entschuldigung einwerfen.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für Lacher

In Runde drei des Abends möchte Moderator Kai Pflaume in der Kategorie „Schlagzeilen“ folgendes von Kamrad und Elton wissen: „Warum wurde ein belgischer Autofahrer, bei dem die Polizei im April und Mai 2022 erhöhte Alkoholwerte maß, freigesprochen?

A) Er war beide Male zuvor beim Zahnarzt mit Ethanol behandelt worden

B) Als beruflicher Bier-Sommelier spült er mit Bier, trinkt aber keins

C) Sein Körper produziert krankheitsbedingt selbstständig Alkohol.“

Da kommen die beiden Männer erstmal ins Grübeln. Elton hat von Anfang an das Gefühl, dass es Antwortmöglichkeit C sein muss. Sänger Kamrad schließt sich der Meinung des Kapitäns an.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume entschuldigt sich

Und sie sollen tatsächlich Recht behalten. Einige Menschen leiden an dem sogenannten Eigenbrauer-Syndrom, bei welchem der Körper eigenständig Alkohol im Darm produziert. Nachdem Moderator Kai Pflaume aufgelöst hat, muss er allerdings noch etwas loswerden. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagt er: „Ich glaube, wir müssen uns an der Stelle bei allen Polizisten entschuldigen, die sich künftig mit einer weiteren Ausrede rumschlagen müssen.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.