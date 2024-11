„Wer weiß denn sowas?“: Elton geht Risiko ein – und wird bitter enttäuscht

An „Wer weiß denn sowas?“ kommt im Vorabendprogramm niemand so schnell vorbei! Denn die ARD-Sendung sorgt nicht nur mit spannenden Fragen für den nötigen Nervenkitzel, sondern unterhält die Zuschauer regelmäßig mit wechselnden Gästen. Diesmal begrüßen Moderator Kai Pflaume und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton den „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni und die Fernsehmoderatorin Hannah Emde.

Doch schon gleich zu Anfang kriselt es in einem Team!

„Wer weiß denn sowas?“: Erste Frage geht nach hinten los!

Bei „Wer weiß denn sowas?“ bestimmt das Publikum den Auftakt der Sendung. Denn: Die Zuschauer können sich im Studio ihrem Lieblingsteam zuordnen und entscheiden so, welcher Teamkapitän in den Abend startet. Dabei ist es in der Montagabendausgabe (4. November) knapper denn je. Hinter Elton und Zamperoni haben sich 67 Menschen eingefunden, hinter Hoëcker und Emde 66.

Somit beginnen Elton und der „Tagesthemen“-Sprecher mit der Kategorie „Damals“. Dabei muss folgende Frage richtig beantwortet werden: „Per Dekret verfügte Napoleon 1811, dass…“

A: in Bayern eine Schulpflicht bis zum 12. Jahr eingeführt wurde

B: das deutsche Reinheitsgebot für Bier auch im Elsass galt

C: die Ostfriesen einheitliche Nachnamen zu führen hatten

Ein leichtes für das Team, oder? Schließlich hat Ingo Zamperoni ein Geschichtsstudium abgeschlossen und sollte sich damit auskennen. Doch die beiden werden bei ihrer Antwort bitter enttäuscht.

„Wer weiß denn sowas?“: Team Elton muss einstecken

Elton und Zamperoni liebäugeln zunächst mit Antwort C, entscheiden sich dann doch für A. Doch damit liegt das Team prompt bei der ersten Frage daneben! Richtig wäre in der Tat Antwort C gewesen. „Riskieren wir mal was zu Anfang“, lässt Elton noch verlauten, bevor er die Niederlage einstecken muss. Damit müssen der Entertainer und der Moderator auf die ersten 500 Euro verzichten.

„Naja, es ist die erste Frage“, lässt Kai Pflaume nüchtern verlauten und springt direkt zu Team Hoëcker und Emde, die ihr Glück als Nächstes versuchen können. Es bleibt wie immer spannend in der ARD!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.