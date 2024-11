„Wer weiß denn sowas?“: „Heute-Show“-Star verzweifelt an verrückter Frage – „Das verstehe ich nicht“

Die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ zählt zu den beliebtesten Quizshows des Landes. Moderator Kai Pflaume führt durch das Format, in dem zwei prominente Gäste in Teams gegeneinander kämpfen. Am Freitagabend (8. November) sind zwei bekannte „Heute-Show“-Stars zu Gast.

Der Satiriker und Fernsehstar Oliver Welke tritt gemeinsam mit seinem Team-Kapitän Bernhard Hoëcker gegen den Komiker Till Reiners und seinen Teamchef Elton an. Bereits zu Beginn der Folge wird klar, dass diese Duos für reichlich Unterhaltung sorgen werden. Doch eine Wissensfrage bringt den Nachwuchsmoderator dann plötzlich zum Verzweifeln.

„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich ist Kai Pflaume gefragt

Nach den ersten Fragerunden sind wieder „Heute-Show“-Jüngling Till Reiners und sein Team-Kapitän Elton an der Reihe. Das „Wer weiß denn sowas?“-Duo wählt die Kategorie „Trick 17“ und wird mit der folgenden Frage konfrontiert:



Mit welchem Trick lässt sich ein Blazer in einen Reisekoffer packen, sodass er nahezu faltenfrei bleibt?

A: an einen Kleiderbügel hängen und um diesen herum aufwickeln

B: nach hinten auf links klappen, Ärmel innen lassen, dann mittig falten

C: mit parfümfreiem Deo einsprühen, dann einmal quer und längs falten



Eltons erster Vorschlag lautet: „Einen größeren Koffer kaufen.“ Da diese Antwort jedoch nicht ganz ernst gemeint war, fangen Reiners und sein Teamkollege direkt an zu diskutieren.

Till Reiners gibt unverblümt zu: „Also ich bin schon verwirrt, wenn ich das lese…“ Anschließend versucht sich der „Wer weiß denn sowas?“-Teilnehmer, die Antwortmöglichkeiten bildlich vorzustellen. Doch nur wenige Sekunden später gesteht er: „Nach hinten auf links klappen, Ärmel innen lassen, dann mittig falten – da bin ich raus! Das verstehe ich nicht!“ Auch Elton scheint keine Antwort auf die Frage parat zu haben.

Kurzerhand fordert er Kai Pflaume dazu auf, seinen Blazer auszuziehen, um die verschiedenen Möglichkeiten durchzuprobieren. Dieser verneint jedoch, weshalb Reiners seine Jacke hergibt. Verzweifelt probiert das Team, die Antwortmöglichkeiten nachzustellen, scheitert an den Anweisungen jedoch kläglich. Nach einer kurzen Diskussion entscheiden sich der „Heute-Show“-Star und Elton dann für die Antwortmöglichkeit B.

Antwort B ist tatsächlich richtig, weshalb sich das „Wer weiß denn sowas?“-Team über seine erste richtige Antwort an diesem Abend freuen darf.