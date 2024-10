„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich steht Kai Pflaume unter Druck – „Habe mich sehr konzentriert“

Neun Jahre – solange gibt es „Wer weiß denn sowas?“ schon und solange moderiert bereits Kai Pflaume die beliebte Quizsendung in der ARD. Eine lange Zeit, in der der 57-Jährige schon so einige Promis begrüßen und jede Menge einzigartige Momente erleben durfte.

Man könnte daher meinen, dass ihn so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen könnte. Doch am Mittwoch (16.10.) ging ihm dann doch die Düse – er musste sich direkt zu Beginn der Sendung richtig konzentrieren.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume will Models überzeugen

Den Weg zum Moderationspult im „Wer weiß denn sowas?“-Studio ist Kai Pflaume schon zigmal gelaufen. Die wenigen Meter stellen daher gewohntes Terrain für den Moderator dar. Dass die Handvoll Schritte ihm eines Tages mal gewaltig unter Druck setzen würden, hätte er daher wohl nicht gedacht.

Doch in der neuesten Ausgabe muss er sich plötzlich beweisen. Die beiden Gäste sind nämlich Lea Oude Engberink und Jermaine Kokoú Kothé und Models. Den perfekten Walk beherrschen die beiden im Schlaf und unter den fachkundigen Augen der „Germany’s Next Topmodel“-Gewinner will Pflaume einen guten Auftritt hinlegen.

„Ich hatte eben ein bisschen Druck“

Kurzerhand nutzt er direkt zu Beginn von „Wer weiß denn sowas?“ den Weg zum Pult als Laufsteg und gibt sein Bestes, um Engberink und Kothé zu überzeugen. „Ich hatte eben ein bisschen Druck, muss ich sagen, als ich von dahinten hiervor gelaufen bin, da habe ich mich sehr konzentriert, weil ich wollte einen guten Eindruck hinterlassen“, erklärt der 57-Jährige dazu.

„Das hat mich so ein bisschen darin erinnert, was ihr hier und da auch machen musstet“, fährt er mit Blick auf die beiden Models fort und stellt sie dem Publikum vor. Sein Walk ist dann auch schnell vergessen und im Mittelpunkt stehen wie immer die Quizfragen, die an diesem Tag von Engberink und Bernhard Hoëcker sowie Kothé und Elton beantwortet werden.

Feedback zu seinen Laufsteg-Qualitäten gab es zumindest vor laufenden Kameras nicht. Vielleicht aber ja nach der Aufzeichnung dann.