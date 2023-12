„Wer weiß denn sowas?“: Lacher des Abends verunsichert IHN – „Fett abbauen“

Messner vs. Messner im heutigen Bergsteiger-Duell: Am Mittwochabend (20. Dezember) begrüßt Kai Plaume das bekannte Bergsteiger-Ehepaar Diane und Reinhold Messner im ARD-Studio. Zusammen als Team sind sie stark, doch in der heutigen Sendung ist jeder auf sich allein gestellt. Naja fast.

Elton bildet mit Diane Messner ein Rateduo, während Bernhard Hoëcker neben Bergsteiger Reinhold Messner Platz nimmt. Ziel der Ratepaare ist es, so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

Doch wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Reinhold Messner für den Lacher des Abends sorgt? Da scheint der Ausgang des Ratespiels fast nebensächlich…

„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard bringt Kai Pflaume in Verlegenheit

Bereits in der ersten Frage sorgte Deutschlands bekanntester Bergsteiger mit einem riesigen Lacher im ARD-Studio für Aufsehen. Die Frage lautet:

„Der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass Personen, die für eine bestimmte Aufgabe objektiv schlechter qualifiziert sind, …?“

A. Andere für diese Aufgabe ebenfalls schlechtreden

B. ihre eigenen Fähigkeiten diesbezüglich oft deutlich überschätzen

C. den Grund dafür stets bei anderen Menschen suchen

Als Rateteam-Kapitän versucht Bernhard, sich die Antwort mit einem Beispiel herzuleiten: Dabei erklärt der Komiker, dass er beim Bergsteigen zwar keine Chance gegen den erfahrenen Bergsteiger hätte, aber der Dunning-Kruger-Effekt dafür sorge, dass er seine Leistung trotzdem überschätze.

Während Bernhard weiter überlegt, berichtet Reinhold derweil, dass er seine alltäglichen Touren durch die Berge mit leerem Magen bestreiten würde. Das kann Kai Pflaume kaum glauben, doch der Bergsteiger erklärt: „Man kann wochenlang ohne Essen leben, weil wir Fett abbauen…“ Doch danach macht der Bergsteiger eine abrupte Pause, betrachtet den Moderator und fährt fort: „Sie vielleicht nicht.“

Lautes Lachen breitet sich im ARD-Studio aus, und auch Kai Pflaume stottert verlegen vor sich hin. Eins steht fest: Mit so viel Witz haben die Zuschauer nicht gerechnet. Am Ende der ersten Runde behält Hoecker mit seiner Antwort B Recht.

Die ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ wird montags bis freitags ab 18:00 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und ist ebenfalls online in der Mediathek verfügbar.