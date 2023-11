„Wer weiß denn sowas?“: Irrer Anblick – plötzlich liegt Kai Pflaume auf dem Boden

Quiz-Time in der ARD! Bei „Wer weiß denn sowas?“ spielen am Donnerstagabend (2. November) zwei Sport-Ikonen um die Gewinnsumme für das Studiopublikum. Die Gäste des heutigen Abends: Katarina Witt und Franziska van Almsick. Als es um eine Frage in Sachen Maßeinheit geht, liegt Moderator Kai Pflaume gemeinsam mit Bernhard Hoëcker auf dem Boden. Was war denn da los?

„Wer weiß denn sowas?“: Elton bittet Pflaume und Hoëcker um Hilfe

Bei „Wer weiß denn sowas?“ spielen beide Teams um die Gewinnsumme des jeweiligen Publikumblocks. Vor der Show dürfen sich die Zuschauer nämlich für eine Seite entscheiden. In insgesamt zwölf Kategorien gilt es, die Fragen von Moderator Kai Pflaume zu beantworten. Dafür stehen den Kandidatinnen und ihren Teamkapitänen drei Auswahlmöglichkeiten bereit.

++ „Wer weiß denn sowas?“: Promi droht mit Abbruch – „Dann stehe ich auf und verlasse dieses Studio!“ ++

Als Elton und Franziska van Almsick eine Frage aus dem Themenbereich „Sport“ beantworten müssen, holt sich der ProSieben-Star glatt mal Hilfe bei seinen Kollegen. Es geht um folgende Frage: „Worauf führen Experten den heute im Dartsport geltenden Wurfabstand von exakt 2,37 Metern zurück?

A) Der Erfinder trug Schuhgröße 47.

B) Die Zahl ergab sich durch die Aneinanderreihung von Bierkisten.

C) Weiter konnten die damals verwendeten Pfeile nicht fliegen.“

Was dann folgt, dürfte es im Studio von „Wer weiß denn sowas?“ wohl auch noch nie gegeben haben.

„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Stars liegen auf dem Boden

Um zu visualisieren, wie viel 2,37 Meter sind, bittet Elton seine beiden Kollegen um Hilfe. Sie sollen sich Kopf an Kopf auf den Boden legen. Gesagt, getan: Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker machen es sich mitten im Studio auf dem Boden bequem. Sonderlich viel hat das alles nicht gebracht. Die Antwort des Teams Elton ist trotz der Hilfestellung falsch. Doch diesen kuriosen Anblick war es wohl wert.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.