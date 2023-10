„Wer weiß denn sowas?“: Promi droht mit Abbruch – „Dann stehe ich auf und verlasse dieses Studio!“

Was war denn da im Studio von „Wer weiß denn sowas?“ los?

Am Donnerstagabend (26. Oktober) begrüßt Moderator Kai Pflaume das Publikum zu einer neuen Ausgabe der beliebten ARD-Quizshow. Die Gäste an diesem Abend: Guido Cantz und Chris Tall. Die beiden Comedian versuchen an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton sich in Sachen Quizfragen gut anzustellen. Doch an einem Moment des Abends kippt die Stimmung plötzlich. Einer der beiden Promis droht mit dem Abbruch.

„Wer weiß denn sowas?“: Kandidat droht mit Abbruch

Das Team Chris Tall und Bernhard Hoëcker erlebt während der Show eine Achterbahn der Gefühle. Diese nimmt den Höhepunkt bei folgender Frage. „Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit ein Kugelschreiber laut ISO-Norm 12757-2 als ‚dokumentenecht‘ gilt?“, möchte Moderator Kai Pflaume von den Teams wissen.

Beide schließen die Antwortmöglichkeit „Die Tinte muss schnell trocknen“ konsequent aus. Doch kurz vor Auflösung kommen dann doch die Zweifel auf. Vor allem bei Chris Tall. Der macht kurzerhand eine direkte Ansage. Sollte die Antwort doch richtig sein: „Dann stehe ich auf und verlasse dieses Studio!“ Natürlich kommt es dann so, wie es kommen muss.

„Wer weiß denn sowas?“: Gegner sucht bereits Ersatz

Tatsächlich war die Antwort, die Team Hoëcker für falsch hielt, am Ende doch korrekt. Nach dem Einspieler mit der Lösung sagt Gegner Guido Cantz trocken: „Ja, Chris mach’s gut.“ Dieser sprang sofort auf und stampft einmal durch das Studio, um seinem Kontrahenten die Hand zu schütteln. Prompt hält Guido Cantz im Publikum Ausschau nach einem neuen Partner für Bernhard Hoëcker. Ist das ein vorzeitiges Ende?

Natürlich nicht! Nach dem Handschlag begibt sich Chris Tall ruckzuck wieder auf seinen Platz und spielt weiter. Am Ende ist sein Team der Verlierer des Abends. Doch unterhaltsam war es dennoch allemal!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.