„Wer weiß denn sowas?“: Vor TV-Ausstrahlung – Zuschauer mit dringender Bitte

Mit einer neuen Folge startet die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ in die Woche. Am Montagabend (18. November) treffen zwei Moderatoren im Studio aufeinander: Dirk Steffens und Jens Riewa. Die beiden wollen gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton um Geld für ihren Zuschauerblock spielen.

Noch vor TV-Ausstrahlung sehen die Fans die Ankündigung auf den Social-Media-Kanälen von „Wer weiß denn sowas?“. Dabei fallen dem ein oder anderen nicht etwa die Gäste des Abends ins Auge, sondern ausgerechnet Teamkapitän Elton. Seine Garderobe sorgt für Diskussionen.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton zieht alle Blicke auf sich

Bevor die Folge am Montagabend ausgestrahlt wird, bekommen die Zuschauer ein Gruppenfoto auf Facebook gezeigt. Dort sieht man neben den Gästen Dirk Steffens und Jens Riewa auch die Stammbesetzung rund um Moderator Kai Pflaume und Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton.

Treue „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer wissen, dass Elton gerne mal auffällige T-Shirts in der Sendung trägt. Meist sind es Bandshirts, die durch die großen Prints auffallen. So auch an diesem Abend. Der ein oder andere stört sich jedoch an der Kleidung des Entertainers.

„Wer weiß denn sowas?“: Fans werden deutlich

In den Kommentaren sorgt das Shirt von Elton für ordentlich Diskussionen. Während einige die ausgefallenen Designs feiern, empfinden andere seine Klamottenwahl eher nicht so prickelnd.

Eine Zuschauerin hat jedoch einem ganz anderen Problem zu kämpfen und kommt prompt mit einer Bitte um die Ecke: „Könnte Elton bitte zu Beginn jeder Sendung einfach mal kurz aufstehen, damit man ‚im Ganzen‘ sehen kann, was auf seinem Shirt drauf ist? Manchmal ist es nämlich echt schwer zu erkennen, und ich bin dann oft so sehr darauf konzentriert, das rauszukriegen, dass ich mitunter die Fragen gar nicht mitbekomme.“ Bleibt abzuwarten, ob die ARD dies in der kommenden Staffel umsetzen wird.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.