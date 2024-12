„Wer weiß denn sowas?“: Bülent Ceylan offen – „Krank im Kopf“

Am Freitagabend (13. Dezember) meldet sich „Wer weiß denn sowas?“ ein letztes Mal vor dem Wochenende auf den Bildschirmen zurück. Mit Bülent Ceylan und Moritz Neumeier als prominente Gäste dürfte die Ausgabe nicht nur spannend, sondern vor allem urkomisch werden. Gemeinsam mit Moderator Kai Pflaume sowie den Rateteam-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton sorgen die beiden Comedians für einen Abend voller Witz und Charme.

Und das von der ersten Minute an!

„Wer weiß denn sowas?“: Ceylan heizt Studio ein

Kaum ist die Sendung gestartet, heizt Bülent Ceylan die Stimmung an. Moderator Kai Pflaume lobt den vielseitigen Künstler: „Du bist jetzt auch noch Buchautor!“ Ceylan lässt das nicht unkommentiert und feuert zurück: „Bin krank im Kopf, aber was soll ich machen, wenn ich schon alles kann.“ Das Publikum bricht in schallendes Gelächter aus und selbst Pflaume kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Doch Ceylan gibt sich nicht nur als Entertainer, sondern gewährt auch einen Blick in seine anderen Leidenschaften. Nur Schreiben reicht ihm nämlich nicht. Musik bleibt immer seine Nummer eins, erklärt er – und lässt gleich die nächste Bombe platzen.

„Wer weiß denn sowas?“: Neumeier legt nach

Der Comedian ist nicht nur auf Stand-Up-Bühnen zu Hause, sondern auch als Sänger aktiv. Schon 2025 geht Bülent Ceylan wieder auf Tour. Und noch ein ganz besonderes Highlight erwartet ihn im kommenden Jahr: Er wird als Vorgruppe beim 60-jährigen Jubiläumskonzert der Scorpions in Hannover auftreten.

Während Bülent Ceylan von seinen musikalischen Plänen erzählt, kann auch Comedy-Kollege Moritz Neumeier nicht widerstehen, seinen Beitrag zum Entertainment zu leisten. Mit einem Augenzwinkern scherzt er: „Ich mache jetzt auch Musik. Ich bin jetzt der neue Frontmann der Scorpions.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.