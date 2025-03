„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich ist es zu spät – „Kein Zurück mehr“

Zum Wochenausklang am Freitagabend (21. März) wird es bei „Wer weiß denn sowas?“ nochmal musikalisch, wenn der Popsänger Gregor Hägele gegen die Sängerin und Songschreiberin Alina zum fröhlichen Rateduell antritt. Unterstützt von den Rätselmeistern Bernhard Hoëcker und Elton wollen sie nicht nur ihr Wissen unter Beweis stellen, sondern auch eine ordentliche Summe für ihren Publikumsblock erspielen.

Doch gleich zu Anfang kommt es zu einem dicken Missgeschick!

„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich ist es zu spät!

Wie immer haben die Promis bei „Wer weiß denn sowas?“ die Wahl zwischen verschiedenen Kategorien. An diesem Abend stehen unter anderem Schlagzeilen, Jobs und Stars zur Auswahl. Gregor Hägele ist sich sofort sicher: „Wir nehmen Stars!“

Doch sein Team-Kollege Bernhard Hoëcker will sich lieber erst noch die Meinung des Publikums einholen. Ein Plan, der schiefgeht – denn noch bevor er eine Reaktion abwarten kann, ist die Kategorie bereits eingeloggt! „Jetzt gibt’s kein Zurück mehr“, stellt Hägele lachend fest.

Und dann folgt die nächste Überraschung! Während Hoëcker sich auf eine spannende Promifrage freut, stellt Gregor Hägele plötzlich fest, dass er sich völlig vertan hat. Er dachte, es gehe um echte Sterne – also um Astronomie! Stattdessen landen die beiden mitten in der Welt der Prominenten und dann auch noch bei einer Sportfrage.

„Wer weiß denn sowas?“-Team geht leer aus

Die Frage, die das Team beantworten muss: „Der US-Basketball-Spieler Kobe Bryant…?“

A: trat in seiner Profi-Zeit häufig bei Kindergeburtstagen als Zauberer auf.

B: schrieb den Text zu Rihannas Durchbruch-Song „Pon de Replay.“

C: wurde von seinen Eltern nach dem Kobe-Rind benannt.

Gregor Hägele ist sich sicher und entscheidet sich blitzschnell für Antwort A. Doch das ist ein Fehler! Richtig wäre tatsächlich Antwort C gewesen. Damit startet Team Hägele/Hoëcker mit null Euro in die Sendung. Ob sie das noch aufholen können?

Wer den Ausgang der Folge nicht verpassen will, kann „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD oder online in der Mediathek nachholen.