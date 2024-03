„Wer weiß denn sowas?“: Team Elton verblüfft alle mit Fußball-Expertenwissen

Ein beliebtes Vater-Sohn-Duo ist am Mittwoch (13. März) zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“. Moderator Kai Pflaume begrüßt im Hamburger Studio den Schauspieler Bill Mockridge und seinen Sohn, den Komiker Luke Mockridge.

Zusammen treten die beiden eher selten in Erscheinung, doch die Zuschauer dürfen sich auf ein lustiges Quiz mit schlagfertigen Gästen freuen.

„Wer weiß denn sowas?“ – Bill und Luke Mockridge treten gegeneinander an

Bill Mockridge ist gebürtiger Kanadier. Er lebt schon seit 1971 in Deutschland. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle des Erich Schiller in der ARD-Serie „Lindenstraße“. Aktuell ist er in der Krimiserie „Rentnercops“ zu sehen. Luke Mockridge gewann mehrmals den deutschen Comedypreis. Seit Februar 2023 tourt der 34-Jährige mit seinem Comedy-Programm „Trippy“ durch Deutschland.

Ratefuchs Bernhard Hoëcker bildet ein Team mit Bill Mockridge. „Frisurentechnisch könnten die beiden auch Vater und Sohn sein“, scherzt Luke über die beiden Glatzköpfe. Er ist zum ersten Mal Gast bei „Wer weiß denn sowas“ und spielt mit Elton. In ihrer ersten Frage ist Nerd-Wissen aus dem Themenbereich „Fußball“ gefragt.

Der Fußballspieler Eiður Guðjohnsen schrieb während eines Länderspiels 1996 Fußballgeschichte, weil er…?

A) die zweite Halbzeit vom Schiri unbemerkt als zwölfter Mann spielte

B) als Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer spielte

C) für seinen eigenen Vater eingewechselt wurde

Elton kommt der Name bekannt vor, denn aktuell spielt ein Guðjohnsen für den FC Hansa Rostock. Er erinnert sich an ein Vater-Sohn-Gespann. „Der ist für seinen eigenen Vater eingewechselt worden?“, hakt Luke nach. „Ist dir das noch nie passiert?“, will Kai Pflaume wissen und sorgt für viel Gelächter.

Elton und Luke – geschickt kombiniert bei Fußball-Frage

„Island hat rund 300.00 Einwohner, und die haben eine stärkere Mannschaft als China, das 1 Milliarde Einwohner hat. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vater und Sohn in einem Nationalteam spielen, relativ hoch“, kombiniert Luke. Sie wählen Antwort C.

Das ist korrekt. Bei einem Freundschaftsspiel in Estland gewann Island gegen den Gastgeber mit 3:0. Der 17-jährige Eiður Guðjohnsen gab dabei sein Debüt im Nationalteam. Er wurde damals gegen seinen 34-jährigen Vater Arnór eingewechselt. Später gewann er viele Titel mit Spitzenclubs wie FC Chelsea und FC Barcelona. Inzwischen ist Eiður Guðjohnsen Trainer. Sein Sohn Sveinn spielt aktuell in der zweiten Bundesliga.