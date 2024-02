„Wer weiß denn sowas?“: Til Schweiger fällt beim Publikum durch – „Er meint das nicht so!“

Normalerweise geht es bei „Wer weiß denn sowas“ um den Sieg, doch bei Til Schweiger scheint alles anders zu sein.

Das Konzept der Sendung ist klar: Bernhard Hoëcker und Elton stellen sich den Fragen von Moderator Kai Pflaume, unterstützt von prominenten Gästen. Doch heute steht alles auf dem Kopf. Im Vater-Tochter-Duell tritt Til Schweiger mit seiner talentierten Tochter Emma an. Doch bereits vor Beginn des Quiz machte Til eine Aussage, die das Publikum gegen sich aufbrachte…

„Wer weiß denn sowas?“: Deshalb schießt sich Til Schweiger ins Aus

Der bekannte Schauspieler, der bereits mehrmals in der Sendung „Wer weiß denn sowas?“ zu Gast war, betrat das ARD-Studio stets mit einem klaren Ziel, wie Moderator Kai Pflaume bemerkte: „Du kommst immer mit einem klaren Ziel hier zu uns.“ Til war üblicherweise darauf aus, zu gewinnen, aber an diesem Tag kündigte er eine Ausnahme an, was das Publikum empörte. „Ach, wenn es gegen die eigene Tochter geht, machst du nicht so eine klare Ansage…“, betont Kai.

Auch der gegnerische Teamkapitän Elton zeigte sich empört: „Wir brauchen keine Geschenke, das schaffen wir auch ganz allein.“ Moderator Kai Pflaume versuchte zu beschwichtigen: „Er meint das nicht so!“ Auch der Schauspieler versuchte, das Ganze herunterzuspielen: „Ich habe es nur gesagt, weil sich das gut anhört.“ Schließlich konnten einige darüber lachen.

Ob Til seine Aussage wahr machen und eine Ausnahme für das Duell mit seiner Tochter machen wird? „Wer weiß denn sowas?“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD. Direkt im Anschluss steht die Sendung auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung.