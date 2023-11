„Wer weiß denn sowas?“ – Elton verzweifelt: „Doofe Frage!“

Beim unterhaltsamen ARD-Quiz mit Kai Pflaume treten am Mittwoch (8. November) erfolgreiche deutsche Musiker gegeneinander an. Jana Groß sitzt an der Seite von Bernhard Hoëcker, die Sängerin der Berliner Band „Bell, Book & Candle“ ist gerade Oma geworden, sagt sie nicht ohne Stolz. Im Dezember kommt das neue Album ihrer Band („Rescue me“) raus, die seit fast 30 Jahren in unveränderter Besetzung auftritt.

Neben Elton nimmt eine Legende der deutschen Popmusik-Szene Platz: Heinz Rudolf Kunze. Sein größter Hit ist „Dein ist mein ganzes Herz“ aus dem Jahr 1985. Insgesamt 46 Alben hat er gemacht und für viele andere Künstler Liedtexte geschrieben. „Können vor Lachen“ heißt sein neues Album.

Bei dieser Kirchen-Frage fallen die Kandidaten vom Glauben ab

Fehlstart bei Elton und Heinz Rudolf Kunze: Bei den ersten Fragen liegen sie komplett daneben, und auch in Runde drei sieht es nicht gut aus. Es geht um das Thema „Frankreich“.

Was landet seit 1952 bei einer jährlichen Messe der örtlichen Kirche im französischen Richerenches im Klingelbeutel?

A) Trüffel

B) Austernperlen

C) kleine Fläschchen Calvados.

Elton und Heinz Rudolf Kunze sind ratlos. „Um Gottes Willen! Woher soll man denn sowas wissen, wenn man noch nicht da war?“ denkt Kunze laut. Elton fragt sich, was Gläubige mit Calvados anstellen sollen. „Ihren Kummer betäuben“ lacht sein Teamkollege, doch im Grunde sind sie ratlos. Sie hoffen auf die Mithilfe der Zuschauer im Studio. „Rescue us please!“

Elton und Kunze wenden sich an die Rategemeinde und haben Schwein!

„Vielleicht war schon jemand mal in Richerenches“, mutmaßt Kai Pflaume. Aber es findet sich im Publikum kein wirklicher Experte für das Thema. Letztendlich ist die Antwort quasi eine Glaubensfrage, und Micha aus Hannover fasst sich ein Herz. Er vermutet, dass es die Trüffelknollen sind, da es davon einfach am meisten gibt.

Mehr zum Thema TV:

Großes Aufatmen bei der Auflösung. Der dritte Sonntag im Januar ist in der Provence jährlich der Tag, an dem „Saint Antoine“ gedacht wird, dem Heiligen der Trüffelbauern. Und die spenden der Kirche ihre wertvollen Edelpilze, die anschließend versteigert werden. Der Joker bringt Team Elton die ersten 500 Euro des Abends ein. Na Gott sei dank!