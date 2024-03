„Wer weiß denn sowas?“: Schauspielerin geht All-In – „Wäre so peinlich“

Am Donnerstagabend (21. März) startet im ZDF die neue Anwaltsserie „Mandat für Mai“. Doch vorher standen sich die Hauptdarsteller Julia Hartmann und Kai Schumann noch beim Quiz-Duell in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ gegenüber.

In verschiedenen Kategorien können die Rate-Teams nacheinander ihr Fachwissen beweisen. Zu Beginn von „Wer weiß denn sowas?“ lehnt sich Julia Hartmann deshalb in der Kategorie „Kinder“ schnell weit aus dem Fenster. Immerhin ist sie selbst seit 2022 Mutter eines Kindes.

„Wer weiß denn sowas?“: Schauspielerin gerät plötzlich ins Schwitzen

Ihre Drehpausen für „Mandat für Mai“ verbrachte die 38-Jährige mit Stillen ihres erstgeborenen Kindes. Deshalb glaubt sie bei der ersten Frage des Abends auch sehr sicher. Zusammen mit Bernhard Hoëcker soll sie sagen, ob Kinder unter vier Jahren …

A: die Geschmacksrichtung Umami nicht schmecken können

B: laut aktuellen Studien keinen Fencheltee trinken sollen

oder C: nicht in der Lage sind, Déjà-vus zu erleben.

Sofort nimmt sie das Ruder in die Hand und meint: „Leute, ich glaube, ich bin mir wahnsinnig sicher. Ich habe das vor zwei Tagen gelesen.“ Sofort lehnt sich ihr Teampartner zurück und vertraut ihr komplett. ARD-Moderator Kai Pflaume hakt nach, was sie genau gelesen habe. „B, dass Kinder kein Fencheltee trinken dürfen“, sagt Hartmann sicher. Wenige Sekunden später ist von ihrer Selbstsicherheit jedoch nur noch wenig über: „Oh Gott, es wäre so peinlich, wenn es nicht stimmt.“

Bevor sie in Selbstzweifeln versinkt, erlöst Kai Pflaume die Schauspielerin von ihrem Leid und lässt das Video mit der Auflösung abspielen. Tatsächlich soll der in Fenchel enthaltene Aromastoff Estragol in Mengen schädigende Einflüsse auf das Erbgut haben können. Richtig gelesen also und peinlicher Patze verhindert!