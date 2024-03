ARD holt „Alles was zählt“-Star ans Set – „Macht riesigen Spaß, die Böse zu sein“

Die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ bekommt frischen Wind: Maike Johanna Reuter, bekannt aus der RTL-Soap „Alles was Zählt“, wechselt die Kulissen und sorgt bald als Valerie Böttcher für Aufregung in Lüneburg. Ab Folge 3981, die voraussichtlich Mitte Mai 2024 ausgestrahlt wird, dürfen sich die Fans auf spannende Szenen und familiäres Chaos freuen.

ARD: Das geschieht nun bei „Rote Rosen“

Wiedersehen macht Freude? Nicht unbedingt, denn als Valerie, die Zwillingsschwester von Julius (Jan Stapelfeldt), überraschend in der kleinen Stadt auftaucht, ist das Entsetzen bei Franka (Birthe Wolter) groß. Während ihr Bruder Julius glücklich über den Familienzuwachs ist, spürt Franka, dass Valerie nicht ohne Hintergedanken kommt. Die dramatische Wende nimmt ihren Lauf: Valerie, frisch getrennt und auf der Suche nach Trost und vielleicht auch finanzieller Sicherheit, wendet sich an Dr. Klaas Jäger (Sebastian Deyle).

Als sie mit ihren Flirtversuchen auf Granit beißt, greift sie zu einer dramatischen List und täuscht einen Erstickungsanfall vor – vergeblich. Doch Valerie wäre nicht Valerie, wenn sie sich so leicht geschlagen gäbe. Eine verhängnisvolle Nacht mit Simon (Thore Lüthje) lenkt sie nur kurz ab, denn ihr Ziel bleibt Klaas. Dieser steckt jedoch nichtsahnend in einer Beziehung mit Frankas bester Freundin Jördis (Diana Staehly). Valerie zeigt sich von ihrer rücksichtslosen Seite, schmiedet weiter ihre Pläne und spielt dabei auch mit den Gefühlen ihrer Familie. Ein gefährliches Spiel, das nicht nur in Lüneburg die Gemüter erhitzt.

ARD-Star über ihre neue Rolle

Maike Johanna Reuter ist begeistert von ihrer Rolle. „Es macht riesigen Spaß, die Böse zu sein, die alles durcheinanderbringt“, verrät sie im ARD-Vorstellungsvideo zu „Rote Rosen“, „Und als Maike immer wieder Gründe dafür zu finden, wieso Valerie nach Herzenslust lügt und intrigiert. Das ist eine super schöne Herausforderung für mich als Schauspielerin.“

Die Fans dürfen gespannt sein, welche turbulenten Wendungen und dramatischen Entwicklungen Valerie in „Rote Rosen“ heraufbeschwört. Eines ist sicher: Langeweile wird in Lüneburg mit Maike Johanna Reuter in der Rolle der intriganten Valerie Böttcher nicht aufkommen!