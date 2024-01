ARD-Star spricht über Serien-Aus: „Werde in ein Loch fallen“

Sie ist die neue in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“: TV-Star Diana Staehly. Die 46-Jährige wirkt schon in vielen Sendungen mit, war unter anderem bei „Stromberg“ und den „Rosenheim-Cops“ zu sehen.

Mit Beginn der 22. Staffel „Rote Rosen“ spielt Staehly nun in dem ARD-Klassiker mit, übernimmt dort die Rolle der Jördis Kilic, die in Lüneburg mit Dr. Klaas Jäger (gespielt von Sebastian Deyle) anbandelt. Doch obwohl die Geschichte der beiden noch ganz am Anfang steht, denkt Diana Staehly schon jetzt an den Abschied von der Telenovela.

ARD: „Roten Rosen“-Neuzugang denkt schon über Serien-Aus nach

Seit 2006 läuft „Rote Rosen“ in der ARD, hat dort über all die Jahre viele Fans gewonnen. Was es für die Zuschauer besonders interessant macht: Die Hauptprotagonisten der ARD-Sendung wechseln meist nach einem bis zwei Jahren.

So ist auch das Engagement von Neuzugang Diana Staehly aktuell auf ein Jahr ausgelegt. Für die Schauspielerin wird ein mögliches Serien-Aus also nicht allzu überraschend kommen – schließlich macht sie sich jetzt schon Gedanken darüber.

„Es wird hart werden“, ist sich die 46-Jährige im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“ sicher. Aktuell bestehe ihr Leben in Lüneburg nur aus „Text lernen, schlafen, drehen. Danach werde ich in ein Loch fallen, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.“

ARD: Darum nahm Diana Staehly die Rolle an

Einige Fans von Diana Staehly sind dagegen vielleicht sogar froh, dass die Rolle bei „Roten Rosen“ die Mutter einer Tochter nicht auf unbefristete Zeit einnimmt, wünschen sie sich doch ein Comeback bei den „Rosenheim Cops“. Sogar beleidigenden Kommentare habe es gegeben, als sie ihr neues Projekt auf Instagram bekannt machte.

„Brauchen Sie die Kohle?“, lautete eine der gehässigen Fragen. Gegenüber der „Berliner Morgenpost“ wird Diana Staehly dazu deutlich: „Natürlich verdiene ich damit auch meinen Lebensunterhalt, wir alle machen schließlich einen Beruf.“ Die Rolle in der ARD-Telenovela habe sie aber auch gereizt, „weil da seit vielen Jahren eine Frau in den besten Jahren in den Mittelpunkt gestellt wird.“

„Rote Rosen“ läuft immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD, außerdem sind die Folgen in der Mediathek abrufbar.