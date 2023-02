„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Malle-Star Ikke Hüftgold bekommt Alkohol-Frage – Elton muss helfen

Wenn man an Ikke Hüftgold denkt, kommen einem sofort feiernde Menschen, die Playa de Palma und literweise Sangria in den Sinn. Der Musiker zieht die Party-Meute auf dem Ballermann förmlich an. Wenn nicht er sich mit Alkohol auskennt, wer dann? In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ wird er jedoch eines Besseren belehrt.

Als Ikke Hüftgold eine Frage zu alkoholischen Getränken gestellt bekommt, muss er erst einmal schnaufen. Zum Glück hat er den offenbar trinkfreudigen „Wer weiß denn sowas?“-Teamkapitän Elton an seiner Seite, der ihm sofort aushelfen kann. Endlich kommen dem Ex-„TV total“-Star seine Erfahrungswerte zugute.

„Wer weiß denn sowas?“: Ikke muss Frage zu Hochprozentigem beantworten

Bei seinen Auftritten ist Ikke Hüftgold in der Regel umgeben von alkoholhaltigen Drinks. Vor, neben und hinter der Bühne fließt der Alkohol in Litern und auch in seinen Liedern trällert der Malle-Star am Liebsten vom flüssigen Gold – darunter Hits wie „Bierbär“, „Schon wieder besoffen“ oder „Ich schwanke noch“. Als „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume also beginnt die Frage vorzulesen, zeigt sich der Partyschlagersänger siegessicher: „Alkoholische Getränke mit einem Mindestalkoholgehalt von zehn Volumenprozent müssen …?“

Sofort zeigen Elton und Matthias Distel, so der bürgerliche Name von Ikke Hüftgold, begeistert auf, als sie die Frage hören. Die darauffolgenden Antwortmöglichkeiten sorgen jedoch für verwirrte Gesichter. Zur Auswahl stehen:

„A: ab April 2023 in Buntglasflaschen abgefüllt werden

B: kein Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen

C: im Supermarkt in Regalen stehen, die höher als zwei Meter sind“

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator spottet über Eltons Alkoholkonsum

Schnell wägen Elton und Ikke Hüftgold die möglichen Lösungswege ab und schlussfolgern, dass nur Antwort B richtig sein kann. „Vodka wird immer in einer weißen Flasche bleiben“, behauptet der „Wer weiß denn sowas?“-Star. Der Musiker stimmt ihm zu: „Ja, das macht keinen Sinn.“ Für Elton ist also klar: Es muss das fehlende Mindesthaltbarkeitsdatum sein. „Alkohol hält eh lange. Ich kenne auch kaum Alkoholflaschen, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben“, merkt er an. Da kann sich „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume nicht länger zurückhalten. „So weit kommt es bei dir auch meistens nicht!“, ruft er hämisch dazwischen.

Kurz darauf stellt sich Antwort B als richtig heraus, auf das Konto von Ikke Hüftgold und Elton wandern weitere 500 Euro und die Gäste im Studio jubeln. Da hat der Malle-Star also noch einmal Glück gehabt.

„Wer weiß denn sowas?“ wird montags bis freitags stets ab 18 Uhr in der ARD und jederzeit online der ARD-Mediathek gezeigt.