„TV total“ haut ARD-„Sportschau“ in die Pfanne – Hohn und Spott für Gender-Patzer

In der Sportwelt dreht sich am vergangenen Wochenende alles um den Super Bowl. Dabei handelt es sich um das Finale der American-Football-Profiliga, das stolze 113 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hat. Selbstverständlich wirft auch das Team von „TV total“ einen Blick auf das TV-Highlight und die Berichterstattung zum Spiel.

Ausgerechnet ein Beitrag der ARD stößt dem „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff dabei übel auf. In der „Sportschau“ meldet sich ein Reporter live aus den USA zu Wort und berichtet vom Treiben rund ums State Farm Stadium in Arizona. In seiner Wortwahl hat er es jedoch etwas zu gut gemeint.

Reporter gendert NFL-Spieler – „TV total“-Crew kann sich Spitze nicht verkneifen

Seit der Einführung des Genderns steht es in der Kritik. Viele finden es überzogen, an jede Personenbeschreibung eine neue Wortendung anzuhängen. Insbesondere für die jüngere Generation steht es jedoch für einen gesellschaftlichen Fortschritt. Auch die ARD achtet nun seit längerer Zeit darauf, in ihren Nachrichten zu gendern (Mehr dazu hier). Am Wochenende nimmt es ein Reporter der „Sportschau“ allerdings zu genau und gendert, wo es gar nicht nötig wäre.

„Es kommt am Ende darauf an, wie fit die Teams sind. Es kämpfen einige Spielerinnen und Spieler mit Lädierungen und Verletzungen“, meint der ARD-Journalist. Dass beim American Football ausschließlich Männer auf dem Feld spielen, scheint er völlig vergessen zu haben. „Welche Spielerinnen? Zeig mir eine, würde ich gerne kennenlernen“, spottet „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff über den Gender-Patzer.

Dass sich ausgerechnet die Kollegen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern mit dem Gendern blamieren, kann der ProSieben-Star einfach nicht unkommentiert lassen. „Die ‚Sportschau‘ ist sowas von aufgeklärt, da werden sogar Frauen sichtbar gemacht, obwohl es sie gar nicht gibt. Wie zum Beispiel beim Super Bowl, bei dem ja nur Männer spielen. Was die da machen, ist aber sowas wie Gendern 2.80“, ätzt Pufpaff gegen die ARD.