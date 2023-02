RTL schnappt sich Megaevent: „Fans finden es „zum Kotzen“

Es war ein spektakuläres Spiel. Ein Spiel, das zeigt, warum Football auch in Deutschland, dem Land, das wie kaum ein anderes den Fußball in sein Herz geschlossen hat, immer erfolgreicher wird. Mit 35 zu 38 setzten sich die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl durch. Auch, weil sich Superstar Patrick Mahomes, wie einst Nobby Dickel im DFB-Pokalfinale 1989, nicht von einer Verletzung beirren ließ und knallhart durchzog. Dazu eine schwangere Rihanna in der Halbzeitshow. Der Super Bowl hatte einfach alles. Und im kommenden Jahr hat ihn RTL.

Das hatte der Kölner Sender bereits im vergangenen Jahr verkündet. Ab der Saison 2023/2024 liegen die Übertragungsrechte für die Spiele der Regular Season, der Playoffs und für das größte internationale Sportereignis des Jahres – den Super Bowl, bei RTL. Auf Twitter erinnerte der Sender kurz nach dem Finale noch einmal daran und bekam dafür nicht nur Applaus.

RTL schnappt sich den Super Bowl

„Was für ein toller Super Bowl-Abend, liebes ProSieben-Team! Ihr habt über viele Jahre einen Klasse-Job gemacht und außergewöhnliche Übertragungen hingelegt. Wir werden das Erbe mit viel Respekt antreten und unser Bestes geben – für die Fans dieses großartigen Sports“, hieß es da von RTL. Das scheinen aber einige Fans noch nicht so ganz zu glauben.

RTL hat sich die Rechte am Super Bowl geschnappt. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

„Liebes RTL-Team bitte verkackt das nicht. Macht es nicht kaputt, was ran jahrelang aufgebaut hat mit den Fans zusammen“, fleht beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Zum Kotzen! Bei RTL wird es wieder kommerzialisiert! Das ist dann auch das Ende der NFL in Deutschland.“ Zugegeben: Eine recht verwunderliche Meinung, schließlich gibt es kaum ein Sportevent, das so sehr kommerzialisiert ist, wie der Super Bowl (Da war Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale nur Pipifax). Aber sei es drum. Um gute Ratschläge an den neuen Football-Sender sind die Fans jedenfalls nicht verlegen.

„Holt das Team von Ran-NFL oder lasst es ganz. Wenn ihr schlau seid und wirklich was draus machen wollt dann ist das der einzig vernünftige Weg“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer schlägt in dieselbe Kerbe: „Ganz einfach, holt euch das GANZE f***ing TEAM – die wissen wie man es richtig macht.“