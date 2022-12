Helene Fischer mit besonderer Ankündigung – „Träume ich gerade oder ist das wahr?“

Viel gibt Helene Fischer nicht von sich bei Instagram preis. Tägliche Stories oder Posts suchen die Fans vergebens. Doch mit ihrem neusten Video sorgt die Schlagersängerin jetzt für Vorfreude bei ihren Anhängern!

Denn Helene Fischer gibt nicht nur einen ersten Einblick in ihre Tourvorbereitungen, sondern macht gleich noch eine besondere Ankündigung.

Helene Fischer kündigt besonderes Angebot an

Es klingt zwar noch weit weg, aber die Zeit vergeht ja bekanntlich schneller als man denkt: Ab März 2023 will Helene Fischer wieder die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erobern. Knapp 70 Konzerte hat die Sängerin geplant. Klar ist schon jetzt, dass die Fans eine Wahnsinnsshow erwarten wird.

Und wer die Shows der 38-Jährigen kennt, der weiß: Da wird nichts dem Zufall überlassen! Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil will die Sängerin wieder eine Mega-Show auf die Beine stellen. Und da ist Vorbereitung das A und O. Deshalb nutzt Helene Fischer momentan die Zeit und bereitet sich schon jetzt auf die Tour vor. Gemeinsam mit ihrem Team ist die in diesen Tagen in Montreal, wie sie jetzt in einem Instagram-Video verrät.

Die Sängerin zeigt sich ungeschminkt und in einem großen, schwarzen Hoodie. Dabei strahlt sie über das ganze Gesicht, als sie ihre Fans über die Kamera begrüßt: „Es ist so schön. Es ist endlich soweit“, erzählt die 38-Jährige glücklich. Sie spricht von den Proben für ihre Tour.

Helene Fischer: Fans flippen aus!

Am ersten Tag lernt sie erst einmal ihre Crew kennen – Tänzer, Akrobaten – und darf auch selbst schon die ersten Dinge ausprobieren. Und genau dabei nimmt Helene Fischer ihre Fans mit. Besondere Einblicke, über die sich ihre Anhänger sichtlich freuen. Und es scheint ganz so, als könnten die Fans jetzt häufiger in den Genuss kommen. Das zumindest verspricht die 38-Jährige: „Also, nicht wundern, ich werde hier in den nächsten Tagen richtig aktiv sein. Seid gespannt“, schreibt sie.

Ihren Fans könnte sie wohl kaum eine größere Freude machen. „Okay, träume ich gerade oder ist es wahr?! Mein Herz schlägt extrem schnell und ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut“, schreibt beispielsweise jemand. Und ein anderer Fan kommentiert: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir uns über solche Einblicke und Posts von dir freuen!“

Man darf gespannt sein, welche Eindrücke die Sängerin in diesem Dezember noch so teilt, bevor sie die Weihnachtszeit genießt.