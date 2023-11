„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Star wird von Kai Pflaume kalt erwischt – es wird peinlich

Kaum ist die Sendung „Wer weiß denn sowas?“ am Montagabend (27. November) gestartet, schon trifft Kai Pflaume voll ins Schwarze. Der Moderator der Quizsendung hat zwei Schauspieler zu Gast, die in der Serie „WaPo Berlin“ Kriminellen auf die Spur kommen.

Als Kai Pflaume seinem prominenten Gast Marie Schöneburg allerdings eine wichtige Frage zu ihrer ARD-Krimi-Serie stellt, fühlt sie sich völlig überrumpelt.

„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Star sorgt für Lacher

Marie Schöneburg ist neu bei „WaPo Berlin“ und gehört seit der neuen Staffel, die gerade erst gestartet ist, zum Hauptcast. In der Serie verkörpert sie Polizeihauptkommissarin Hanna Kowolli und spielt dort an der Seite des jungen Polizisten Fahri Celik (gespielt von Hassan Akkouch). Auch Akkouch ist zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“ und Zeuge davon, wie sich seine neue ARD-Kollegin vor den Augen der Zuschauer in gewisser Weise blamiert.

Kai Pflaume betont gleich zu Beginn, dass Marie Schöneburg ja schon viele Jahre als Schauspielerin fungiere. Ihn interessiert nun aber zur Wasserschutz-Polizei-Serie: „Mit was für einen Dienstgrad steigst du ein?“ Damit rechnet die Schauspielerin nicht, wendet sich beim Versuch, zu antworten, auch an Kollege Hassan: „Die Frage! Ich glaube, es sind… Hassan… drei Streifen. Du hast zwei, einen? Ich habe drei.“ Hassan Akkouch hat in der Tat zwei Streifen als Polizist.

Marie Schöneburg überlegt immer noch, als „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume feststellt: „Aber du weißt deinen Dienstgrad nicht.“ Wohl nicht ganz, schließlich verhaspelt sich die „WaPo Berlin“-Darstellerin weiter: „Ähm… Oberkommissarin, Hauptkommissarin, Wasserschutzpolizei….“

Ihr ARD-Quizkollege Bernhard Hoëcker, der zum dauerhaften Quizteam gehört und zusammen mit Marie spielt, scherzt daraufhin: „Schauen wir mal, ob das überhaupt ausgestrahlt wird…“

Im ARD-Studio lacht sich das Publikum daraufhin schlapp. Die Sendung geht zumindest schon gut los, obwohl sie noch gar nicht richtig angefangen ist. Ob Marie Schöneburg die restlichen richtigen „Wer weiß denn sowas?“-Quizfragen besser meistert, kannst du aktuell in der ARD-Mediathek sehen. Für die Schauspielerin steht nach diesem TV-Fauxpas aber trotzdem fest: „Ich bin äußerst professionell.“