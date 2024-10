„Gefragt – Gejagt“: Zum Abschied von Alex Bommes und Co. wird’s deutlich

Und wieder einmal heißt es Abschied nehmen. Es ist mittlerweile fast Tradition geworden. Wenn die Sonnenstunden weniger werden, die Tage kürzer und die Luft kälter, verabschieden sich auch Alexander Bommes und Co. „Gefragt – Gejagt“ in die Winterpause.

Am Freitag quizzte Bommes ein letztes Mal mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten, musste mit ansehen, wie die verbliebenen Kandidaten Katharina und Can Inan wortwörtlich in letzter Sekunde gegen Jägerin Adriane Rickel verloren.

Schlechte Nachrichten für die Gejagten also. Dafür umso schönere für die ARD. Alexander Bommes und „Gefragt – Gejagt“ durften sich nämlich in der so tragisch gestarteten Staffel – Jäger Klaus Otto Nagorsnik war im April überraschend verstorben – wieder einmal über Top-Quoten freuen.

„Gefragt – Gejagt“ verabschiedet sich in die Winterpause

2,35 Millionen Menschen sahen sich laut der Auswertung des Branchenportals „DWDL“ die letzte Folge vor der Winterpause an. Damit erreichten Alexander Bommes und Co. mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als sämtliche Prime-Time-Formate der privaten Sender, wie „DWDL“ bilanziert. Ein Marktanteil von starken 16,8 Prozent.

++ Alexander Bommes: Kurz vor letzter „Gefragt – gejagt“-Sendung geht die Nachricht um ++

Im Schnitt schauten 2,08 Millionen Menschen die ARD-Quizsendung. Nach ARD-Angaben verzeichnete die Staffel mit 13,2 Prozent Marktanteil bei den 20- bis 59-Jährigen gar einen neuen Rekord. Ein schöner Erfolg also für Alexander Bommes und seine Jäger, die ihren Sendeplatz nun für Kai Pflaume und „Wer weiss denn sowas“ räumen.

Der geht ab Montag (7. Oktober 2024) wieder mit der altbekannten Besetzung rund um Bernhard Hoecker und Elton an den Start. In der ersten Folge der neuen Staffel sind dann die Schauspieler Heike Makatsch und Jürgen Vogel am Start. Die „Gefragt – Gejagt“-Fans dürfen sich aber schon auf den kommenden Dienstag (8. Oktober 2024) freuen. Dann treten nämlich die Jäger Sebastian Jacoby und Manuel Hobiger bei Kai Pflaume an.