„Wer weiß denn sowas?“: Gast disst Kai Pflaume vor laufender Kamera – seine Reaktion spricht Bände

Am Freitagabend (22. Dezember) sehen die Zuschauer von „Wer weiß denn sowas?“ das Musik-Duell zwischen zwei Schlagersängern. Olaf Berger und Seraphina Kalze wollen gemeinsam mit den Rätselmeistern Bernhard Hoëcker und Elton den Sieg mit nach Hause nehmen und so viel Geld für ihren Zuschauerblog sichern, wie möglich.

Moderiert wird der Abend von Kai Pflaume, der als Urgestein von „Wer weiß denn sowas?“ gilt. Er hat schon viele Gäste im ARD-Studio empfangen und sie auf die Probe gestellt. An diesem Abend dreht Seraphina Kalze allerdings den Spieß um und stellt dem Moderator eine Frage. Was dann kommt, hätte niemand erwartet…

„Wer weiß denn sowas?“: Kandidatin lockt Pflaume in eine Falle

Zu Beginn der Sendung begrüßt der ARD-Moderator seine Gäste und stellt sie vor. Als er mit Seraphina Kalze spricht, erklärt er dem Publikum, dass sie auf Tiktok gerne Witze erzählt. Die deutsche Musikerin nutzt die Gelegenheit und teilt dem Moderator mit, dass sie etwas vorbereitet hat: einen Witz über Kai Pflaume selbst!

„Ich habe erfahren, dass du bei einem Marathon mitgemacht hast. Da hast du bestimmt auch das ein oder andere Paar Laufschuhe, oder?“, möchte die Kandidatin wissen. Etwas perplex antwortet Kai Pflaume daraufhin: „Vier oder fünf Paar.“ Genug Information für Seraphina Kalze. Kurze Zeit später erzählt sie ihren Witz – und der soll es in sich haben.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume vor laufender Kamera gedisst

Interessiert schaut der Moderator in Richtung der Kandidatin. Nichtsahnend. Kalze imitiert ein Gespräch zwischen zwei Personen: „Der Witz geht so: ‚Mensch, du siehst ja schlank und rank und fit aus. Was machst du denn?‘ ‚Ich habe mir richtig teure Laufschuhe gekauft, 250 Euro.‘ ‚Jetzt rennst du jeden Tag?‘ ‚Ne, jetzt habe ich kein Geld mehr fürs Essen.'“ Im Publikum macht sich verhaltenes Gelächter breit. Auch Kai Pflaume ringt sich ein Lachen ab und klatscht. So richtig echt wirkt das Ganze jedoch nicht.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.