„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich springt Hoëcker auf – Zuschauer sind baff

Am Freitagabend (18. Oktober) ist das Programm in der ARD mit der geballten Ladung an Quiz gefüllt. Zur späteren Stunde gibt es das „Quizduell“, um 18 Uhr startet zunächst „Wer weiß denn sowas?“. In der jüngsten Ausgabe stellen sich Schauspieler Oliver Mommsen und Kollegin Sabine Postel den schlauen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie wie immer von den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton.

Doch plötzlich kann Schauspieler und Komiker Hoëcker nicht mehr stillsitzen!

„Wer weiß denn sowas?“: Es wird spannend!

In der ARD ist fliegender Wechsel. Während sich Alexander Bommes und die Quizelite bei „Gefragt – Gejagt“ gerade eine Pause gönnen, heißt dies gleichbedeutend, dass wieder Zeit für „Wer weiß denn sowas?“ ist. Doch schon gleich am Anfang kommt Hoëcker mit Team-Kollegin Sabine Postel ins Straucheln. Die beiden entschieden sich für die Kategorie „Hund, Katze, Maus“ und müssen folgende Frage richtig beantworten.

+++„Wer weiß denn sowas?“ verkündet es – Zuschauer reagieren eindeutig+++

„Die aus Zentralafrika stammende Hunderasse Basenji…?“ hat A: eine Fellzeichnung wie eine Giraffe, B: bewegt sich meist im Passgang fort oder C: kann nicht bellen, sondern gibt jodelähnliche Laute von sich.

Doch statt einer Antwort zu geben, hält es Hoëcker plötzlich nicht mehr länger auf seinem Sitz!

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer reagieren deutlich

Um bei der Frage ins Schwarze zu treffen, verdeutlicht er seiner Team-Kollegin zunächst, wie ein Passgang aussieht. Dabei stürzt sich Hoëcker gleich mal auf alle Viere und demonstriert die Gangart vierfüßiger Wirbeltiere, bei der beide Beine einer Seite gleichzeitig angehoben werden.

Sein Einsatz zahlt sich aus. Denn nicht nur sorgte die Einlage für ordentlich Lacher im Publikum, sondern auch Postel ist davon überzeugt: Es kann sich nur um Antwort C, also die jodelähnlichen Laute des Hundes handeln.

Mehr Nachrichten haben wir hier heute für dich zusammengestellt:

Mit der Antwort liegt das Duo absolut richtig und sichert sich somit 500 Euro für das Konto. Wer am Ende das Rennen gewinnen konnte, erfahren Zuschauer in der ARD-Mediathek. Dort sind ganze Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ abrufbar.