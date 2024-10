„Wer weiß denn sowas?“: Fans auf 180 – „Zu kurzfristig“

Seit einer Woche zeigt die ARD wieder neue Ausgaben von „Wer weiß denn sowas?“. Lange mussten sich die Fans gedulden, denn über den Sommer mussten sie auf die beliebte Quizsendung verzichten.

Nun gibt es aber montags bis freitags wieder jede Menge spannende Fragen zum Mitraten – man könnte also meinen, die Stimmung der Zuschauer dürfte gut sein. Doch ganz so begeistert sind einige nicht, im Gegenteil. Sie sind richtig sauer und machen ihrem Ärger Luft.

„Wer weiß denn sowas?“: Sie waren in der neuesten Ausgabe dabei

Montagabend, 18 Uhr – Zeit für „Wer weiß denn sowas?“. Viele Fans freuen sich oft schon den ganzen Tag über auf die Sendung und können es kaum erwarten, Elton, Bernhard Hoëcker und zwei Prominenten beim Beantworten von teils ziemlich schwierigen Quizfrage zuzusehen.

Nicht anders war das auch am 14.10. Mit einem Post bei Instagram wollte die ARD bereits am Morgen den Zuschauern ordentlich Lust auf die neueste Sendung machen und verkündete die Gäste Olli Dittrich und Michael Mittermaier. Beide würden für „beste Unterhaltung“ sorgen, hieß es.

Darum sind zwei Fans richtig genervt

Das glaubten einige User sofort und erklärten, sich auf die Folge zu freuen. Doch nicht jeder konnte dem Beitrag etwas Positives abgewinnen. Zwei „Wer weiß denn sowas?“-Fans zeigten sich richtig genervt und hielten mit ihren Gedanken nicht hinterm Berg.

„Ich fand die Beiträge mit den Gästen für die ganze Woche während der vorigen Staffel wesentlich angenehmer“, erklärt eine Zuschauerin und bekommt Rückenwind von einer anderen Frau, die schreibt: „Bitte wieder montags einen Wochenplan einstellen, dann kann man planen. So nervt das und ist zu kurzfristig.“

Anfang des Jahres hatten die Follower auf dem Instagram-Kanal von „Wer weiß denn sowas?“ jeweils zu Beginn jeder Woche einen Überblick bekommen, welche Gäste an welchem Tag mit von der Partie sein würden. Für die aktuellen Folgen gibt es immer erst am jeweiligen Tag einen Post mit den Prominenten.

Das kommt nicht bei allen gut an. Ob das Social-Media-Team allerdings in den kommenden Wochen an seinem Konzept und den Beiträgen etwas ändern wird – das bleibt abzuwarten.

„Wer weiß denn sowas?“ läuft montags bis freitags ab 18 Uhr in der ARD und ist auch online in der Mediathek zu finden.