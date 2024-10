„Wer weiß denn sowas?“ verkündet es – Zuschauer reagieren eindeutig

„Wer weiß denn sowas?“ ist eine der beliebtesten Quizshows im deutschen Fernsehen. Kein Wunder also, dass Abend für Abend zahlreiche Menschen einschalten, um sich die neueste Ausgabe in der ARD nicht entgehen zu lassen.

Doch nicht nur im TV verfolgen die Fans stets ihr Fernseh-Highlight, sondern natürlich auch bei Social Media! Und da gab es am Dienstag (15.10.) eine Verkündung, auf die die Community eindeutig reagierte.

„Wer weiß denn sowas?“ verkündet es bei Instagram

Seit „Wer weiß denn sowas?“ mit neuen Ausgaben zurück ist, bekommen die Zuschauer der Quizsendung auf Instagram einige Stunden vor Beginn der Ausstrahlung Tag für Tag die jeweiligen prominenten Gäste präsentiert. Zwar können diese auch beispielsweise auf der Website des Senders eingesehen werden, doch viele Fans informieren sich über Social Media.

So auch am Dienstag, als dort verkündet wurde: Schauspielerin Anna Maria Mühe und der Schauspieler Lucas Gregorowicz sind an diesem Tag zu Gast und werden sich an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton kniffligen Fragen stellen.

„Und ich bin ihr größter Fan!“

Eine Nachricht, die für große Freude beim TV-Publikum sorgt! Denn vor allem Anna Maria scheint unter den „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauern eine große Fanbase zu haben. „Mal sehen, was meine Heldin heute schafft. Nicht verpassen! Anna weiß viel! Und ich bin ihr größter Fan!“, kommentiert ein begeisterter User.

Eine andere Person schreibt: „Oh… Lieblingsschauspieler“. Und auch weitere User zeigen sich erfreut, dass sie nun schon zum fünften Mal in der Quizshow zu sehen ist – und diesmal gegen ihren Partner antritt.

Doch am Ende kann nur einer der beiden gewinnen. Wer das Rennen machte? Um 18.45 Uhr stand fest: Anna Maria und Bernhard verbuchen den Sieg für sich – was den begeisterten Fans gefallen haben dürfte. Das Einschalten an diesem Abend hat sich also mal wieder gelohnt.