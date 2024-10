Elton unterbricht „Wer weiss denn sowas?“: „Moment!“

Sie sind wieder da. Und wie. Am Montagabend (7. Oktober) meldeten sich Kai Pflaume, Elton, Bernard Hoecker und Co. zurück. Oder wie es Kai Pflaume zu Beginn der Sendung so schön ausdrückte: „Wir sind wieder da. Das lange Warten hat ein Ende. Wir haben ja viele Fans, viele ‚Wer weiss denn sowas?‘-Fans, die sich über den Sommer hinweg quälen mussten, weil es uns um 18 Uhr nicht im Ersten gab, aber das ist jetzt wieder vorbei. Wir sind die nächsten Wochen und Monate wieder verlässlich Montag bis Freitag da. Immer kurz vor sechs werden sie uns hier finden.“

Wie schön. Und so hatte es direkt die erste Folge nach der langen Pause in sich. Traten doch mit Heike Makatsch und Jürgen Vogel zwei absolute Schwergewichte der deutschen Schauspielszene gegeneinander an.

„Wer weiss denn sowas?“ endlich zurück

Während Makatsch im Team mit Bernhard Hoecker um Ruhm, Ehre und Geld für die Zuschauer kämpfte, versuchte es Jürgen Vogel an der Seite von Elton. Bei den beiden ging direkt die erste Frage in die Binsen. Wollte Kai Pflaume doch wissen, was man machen müsse, um neu gekaufte Blumenerde bedenkenlos verwenden zu können…

Und so entschieden sich Vogel und Elton bei den Antwortmöglichkeiten 50 Milliliter Kokoswasser auf einem Kilo Erde, drei Tage Lagerung im offenen Sack oder 30 Minuten Erhitzung im Backofen für die dreitägige Lagerung. Leider falsch.

Richtig wäre die Erhitzung im Backofen, nur so könnten Schädlinge, die sich ab und an in der Erde befinden, abgetötet werden. Während Elton und Vogel davon noch nie etwas gehört hatten, schien die Antwort im Publikum nur wenige zu überraschen.

Elton will sich verteidigen

„Das hätten mehrere gewusst, oder?“, fragte Kai Pflaume noch ins Publikum. Doch da musste Elton dazwischen gehen. „Moment, Moment“, unterbrach er den Moderator, „nachher weiß ich es auch.“ Und auch Jürgen Vogel schien sich noch in Diskussionslaune zu befinden. „Hätte da gestanden, um Schimmelbildung in Blumenerde zu vermeiden…“

Da hatte dann aber auch Kai Pflaume genug. Mit den Worten „Es bleibt erstmal bei null Euro“, brach er die Diskussionen ab, widmete sich dem Team Makatsch/Hoecker. Doch wer konnte sich am Ende durchsetzen? Da gab es ein eindeutiges Ergebnis: Das Team Bernhard Hoecker und Heike Makatsch setzte sich klar gegen Elton und Jürgen Vogel durch. Und so gab es 4.000 Euro für die Zuschauer, die sich hinter ihnen niedergelassen hatten.