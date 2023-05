„Wer weiß denn sowas?“: Gast macht unglaubliche Ansage – Elton fällt aus allen Wolken

Das dürfte ein lustiger Abend in der ARD werden. Am Mittwoch (10. Mai 2023) spielen die Kabarettisten Bruno Jonas und Mathias Richling gegeneinander. Während Ersterer mit Berhard Hoëcker in einem Team ist, tut sich Richling mit Elton zusammen. Für den ProSieben-Moderator soll es eine Herausforderung werden.

Insgesamt zwölf Themengebiete werden von „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume vorgestellt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, schaffen es beide Teams eine beträchtliche Summe für ihren Zuschauerblock zu erspielen. Doch Mathias Richling sorgt mit einer Aktion für überraschte Gesichter im ARD-Studio.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für Diskussionen

Es ist schonmal passiert, dass sich die Teammitglieder uneinig sind und es zu Diskussionen kommt. So auch am Mittwochabend, als Elton und Mathias Richling diese Frage von Kai Pflaume bekommen: „Geldkarten hätten heute vermutlich sechsstellige Geheimnummern, wenn…

A) der Bankautomat bei der ersten Transaktion nicht abgestürzt wäre

B) die Bank des Erfinders keine 4-stellige Telefonnummer gehabt hätte

C) sich die Frau des Automaten-Erfinders 6 Ziffern hätte merken können

Während Elton das Publikum fragen möchte, bekommt er eine radikale Abfuhr seines Teampartners.

„Wer weiß denn sowas?“: Gast verzichtet auf Publikumsjoker

Der Kabarettist Mathias Richling ist nicht zum ersten Mal in der beliebten Quiz-Show am Start. Am 18. Januar 2023 stand er an der Seite von Berhard Hoëcker bereits bei „Wer weiß denn sowas?“. Und schon damals sorgte er für Entsetzen im Studio.

Denn Mathias Richling verzichtete im Januar schonmal auf den Publikumsjoker, wie er verrät: „Beim letzten Mal habe ich ihn auch zurückgegeben. Ich habe zwei Joker inzwischen.“ Auch sein damaliger Teampartner Bernhard erinnert sich daran. Der Kabarettist soll letztendlich Recht behalten und liegt mit Antwort C richtig.

