„Wer weiss denn sowas?“: Elton poltert gegen Fleisch-Ersatz – sein Shirt sagt alles

Das Konzept ist gar nicht mal so kompliziert. In der ARD-Quizshow „Wer weiss denn sowas?“ treten zwei Kandidatenpaare gegeneinander an. Das eine Duo, stets vertreten durch Teamkapitän Bernhard Hoëcker, das andere durch Moderator Elton. Ihnen an die Seite stellt die ARD stets eine prominente Persönlichkeit.

Und so durfte „Wer weiss denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume am Montagabend (18. März 2024) die Sänger Tom Gaebel und Gregor Meyle begrüßen. Ersterer quizzte dabei mit Bernhard Hoëcker, Zweiterer logischerweise mit Elton.

„Wer weiss denn sowas?“: Bei Fleisch-Ersatz hört bei Elton der Spaß auf

Doch schon bei der ersten Frage aus dem Themenfeld „Essen und Trinken“ haperte es beim Team Elton/Meyle. Dabei wollte Kai Pflaume doch nur wissen, was Forschende der Uni Leeds erfanden, um pflanzlichen Fleischersatz saftiger zu machen. Entweder „Mikrogele, die beim Kauen Wasser freisetzen“, eine „Panade, welche die Luftfeuchtigkeit aufnimmt“, oder „Rahmsäure, die Lupinenmoleküle zur Feuchtigkeitsproduktion anregt.“

++ „Schlag den Besten“: Evelyn Burdecki treibt Elton in den Wahnsinn ++

Eine Frage, nicht gerade gemacht für Elton, der passenderweise ein T-Shirt der Band „Fury in the Slaughtherhouse“ (Übersetzt: Aufruhr im Schlachthaus) trug. Das wusste wohl auch Kai Pflaume. „Pflanzlicher Fleischersatz, so gar nicht Eltons Thema“, scherzte der Moderator.

Und Elton? Der gab ihm recht. „Ne, da kriege ich gleich Gänsehaut und Plaque. Pflanzlicher Fleischersatz … allein das Wort. Egal“, erwiderte der Moderator. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass die beiden am Ende danebenlagen. Hatten sich Gregor Meyle und Elton auf die Rahmsäure geeinigt, war schlussendlich Antwort A, die Mikrogele richtig. Und die Antwort sollte die weitere Richtung vorgeben.

Ganz zum Schluss setzten sich nämlich Bernhard Hoëcker und Tom Gaebel durch, und erspielten 2.000 Euro für ihr Zuschauer-Team, also 38,46 Euro pro Nase.