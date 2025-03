„Wer weiß denn sowas?“: ARD reagiert nach Abschied – wer tritt in Eltons Fußstapfen?

Es ist das Ende einer Ära: Elton verabschiedet sich von der Show, die ihn zehn Jahre lang begleitet hat. Der TV-Star gab am Dienstag (8. März) seinen Ausstieg bei „Wer weiß denn sowas?“ bekannt. In der ARD-Quizsendung fungierte er als Teamkapitän und stand regelmäßig zusammen mit seinen Kollegen Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker vor der Kamera.

Jetzt ist die Frage groß nach einem passenden Nachfolger für Elton. Einige Zuschauer haben im Netz bereits erste Wunschkandidaten in den Raum geworfen (hier mehr dazu >>>). Doch was sagt der Sender eigentlich selbst zu einer potenziellen Nachfolge?

„Wer weiß denn sowas?“-Aus: Wer tritt in Eltons Fußstapfen?

Für Elton war es ein logischer Entschluss, nach zehn Jahren bei „Wer weiß denn sowas?“ aufzuhören. Er erklärte am Tag der Verkündung öffentlich: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Aber ich möchte in Zukunft einfach mehr Zeit für meine Familie, Freunde und vor allem für mich haben.“

Dass TV-Star Elton die ARD-Show bald schon hinter sich lässt, hat aber keine großen Folgen für die Sendung. Das bestätigt uns ein ARD-Pressesprecher auf Nachfrage. „Die beliebte Quizsendung ‚Wer weiß denn sowas?‘ wird in bewährter Form und natürlich mit Bernhard Hoëcker fortgesetzt.“

Was Eltons Nachfolge angeht, müssen sich die Zuschauer allerdings noch ein wenig gedulden, bis die Info offiziell durchsickert. Nur so viel will der Sender schon verraten: „Die Nachfolge von Elton wird rechtzeitig bekannt gegeben.“

Am 26. April 2025 wird Elton zum letzten Mal bei „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen sein. Dann beschert die ARD den Quizfans immerhin eine Sonderausgabe in der Primetime um 20.15 Uhr. Keine Frage: Elton erhält genau den gebührenden Abschied, der ihm nach zehn Jahren auch zusteht.

