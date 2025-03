„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker gesteht es selbst – privates Detail kommt ans Licht

In der aktuellen Folge von „Wer weiß denn sowas?“ am 13. März 2025 wurde es wieder spannend und unterhaltsam! Dabei traten die Sängerinnen Ambre Vallet (27) und Jenice (35) in der ARD gegeneinander an und tauschten einfach mal die geliebten Bühnen gegen die aufgeladene Quizarena.

Bewiesen sie im hitzigen Duell ein kluges Köpfchen oder übernahmen ihre Teampartner, die Entertainer und erfahrenen Quizzer Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53), den ganzen Job? Nebem dem eigentlichen Quiz stand aber viel mehr Bernhard im Fokus.

„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard überraschte mit interessantem Detail

Ambre musste mit Bernhard vorliebnehmen, während Jenice mit Elton den Sieg erringen wollte. Schon bei der ersten Frage, die für Ambre wie gemacht war – wegen der Kategorie „Frankreich“, konnten die Zuschauer eine Überraschung erleben. Im Mittelpunkt hierbei stand Bernhard. So kam ein interessantes Detail ans Licht.

Beim Durchforsten von Google wird man nicht fündig, doch eines war bekannt: Erich Honecker soll mit ihm verwandt gewesen sein. Doch in ihm schlummert offenbar zudem noch ein waschechter Franzose. So gestand der Entertainer, während er betonte, dass Ambre die wahre Frankreich-Kennerin sei: „Ich habe 1/80 französische Wurzeln.“ Zuvor musste Bernhard scharf darüber nachdenken.

Schlussendlich zeigte sich, dass die Protagonisten rund um Elton, Bernhard, Kai Pflaume und ihre Kandidaten die Atmosphäre immer wieder auflockern. Und die Fans dabei manchmal sogar mit kuriosen, noch unbekannten Details überraschen. Es bleibt spannend, welche spannenden Anekdoten sie in den nächsten Quizepisoden verraten werden.

Am Freitag quizzen dann die Schauspieler und TV-Kommissare Axel Milberg und Jörg Hartmann gegeneinander. Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.