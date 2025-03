„Wer weiß denn sowas?“: Ungeheure Überforderung – „Mir ist das wurscht!“

In der aktuellen Quizepisode von „Wer weiß denn sowas?“ (12. März 2025) in der ARD werden zwei Journalisten auf den Prüfstand gestellt: RTL-Moderator Marco Schreyl (51) und Handballmoderator Andreas Türck (56) treten gegeneinander an, müssen ihre Schlagfertigkeit und ihr Wissen beweisen. Wer wird die höchste Geldsumme erspielen?

Alles bleibt wie gewohnt: So können sie auf die volle Rückendeckung der Entertainer Elton (53) und Komiker Bernhard Hoëcker (54) zählen. Moderator Kai Pflaume (57) hat ein Auge darauf, dass alles mit geregelten Dingen vor sich geht und leitet den hitzigen Quizmarathon.

„Wer weiß denn sowas?“: Schleppender Anfangsstart

Andreas tritt an der Seite von Bernhard Hoecker in den Ring, während Marco sich mit dem schlagfertigen Elton zusammenfindet. Dass neu zusammengefundene Teams immer ein wenig Anlaufzeit brauchen und sich erst einmal beschnuppern müssen, ist überall bekannt. Doch so mancher Zuschauer dachte sich zu Beginn der Show bei Bernhard und Andreas: „Das kann ja was werden!“

Im Blickpunkt stand hierbei die Auswahl ihrer ersten Kategorie. Noch bevor die erste Quizfrage überhaupt vorgelesen wurde, schienen die beiden Männer völlig überfordert. So wurden sie sichtlich aus dem Konzept gebracht und sorgten bei den anwesenden Zuschauern für schallendes Gelächter.

Mit dem Verweis auf Bernhard‘s ausgewiesene Expertise sagte Andreas: „Mir ist das total wurscht. Irgendetwas kommt immer und man weiß es oder man weiß es halt nicht. Alles ganz spannend! Musik und Sport bin ich sicherlich mehr zu Hause.“

„Wer weiß denn sowas?“: Finden Bernhard und Andreas noch zusammen?

Ohne mit der Wimper zu zucken, unterbrach Bernhard ihn plötzlich: „Sehr gut! Da bin ich weg.“ Und das Spiel ging noch weiter: Fast eine halbe Minute diskutierten die beiden Männer und lasen fast jede Kategorie laut vor – zur großen Freude des Publikums. Irgendwann entschied sich Bernhard dann für die Kategorie „Deutsche Sprache“. „Das wollte ich doch auch nehmen!“, rief Andreas in das Studio hinein.

Plötzlich beginnen sie sich schon vor dem Showdown unterhaltsam zu zanken. „Na, wenn das so weitergeht! Ein bisschen Zeit musst du mir schon geben“, wies Andreas ihn zurecht. Bernhard‘s Konter ließ nicht lange auf sich warten. Er stellte klar, dass sie sich nicht so viel Zeit lassen dürften. Wenn jede Kategorienauswahl so lange dauert und sich die beiden nicht einigen können, muss „Wer weiß denn sowas“ wahrscheinlich in eine Nachspielzeit gehen – zum Leidwesen der Krimiserie „Watzmann ermittelt“. Mal gucken, wie das weitergeht…

Am Donnerstag quizzen dann die Sängerinnen Ambre Vallet und Jenice gegeneinander. Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.