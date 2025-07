Playmobil verschenkt exklusives Spielzeug an Kinder – der Hintergrund ist ernst

Kostenloses Spielzeug? Bei dieser Nachricht horchen sicher viele Kinder und Eltern auf. Und dann kommt es auch noch von so einem namhaften Hersteller wie Playmobil. Doch hinter der Aktion steckt ein ernstes Thema.

Seit Jahren schon wächst das Problem: Immer weniger Kinder lernen zu schwimmen und können sich selbst nach der Grundschulzeit kaum über Wasser halten. Die DLRG versucht seit zwei Jahrzehnten präventiv auf die Gefahren im Wasser aufmerksam zu machen, dennoch sind im vergangenen Jahr wieder über 400 Menschen in Deutschland ertrunken. Jetzt soll eine Kooperation mit Playmobil motivieren.

Playmobil und DLRG klären Nichtschwimmer auf

Nicht einmal mehr jedes zweite Kind kann nach der Grundschule schwimmen – ein gefährlicher Trend, dem sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) entschieden entgegenstellt. Seit 20 Jahren vermittelt sie im Rahmen eines Präventionsprogrammes vor Ort Kinder aus Grundschulen und Kindergärten überlebenswichtiges Wissen rund um das Thema Schwimmen und informiert über Gefahren, die im Wasser lauern.

„Frühzeitige Aufklärung kann Leben retten. Kinder müssen wissen, wo Gefahren lauern, ohne Angst zu bekommen“, betont DLRG-Präsidentin Ute Vogt die Arbeit der gemeinnützigen Organisation. Auch in diesem Jahr sind wieder 2.000 Veranstaltungen in Deutschland geplant. Mittels Mitmachaktionen, Theatervorstellungen und Bewegungsspielen lernen Kinder auf eine spielerische Art und werden motiviert, das Schwimmen zu lernen. Und in diesem Jahr kooperiert die DLRG erstmals mit Playmobil, um dieses Ziel zu erreichen.

Playmobil unterstützt die DLRG

Dank der Kooperation erhält die DLRG Unterstützung und auch die Kinder, die an dem Programm teilnehmen, profitieren darüber hinaus. Denn sie erhalten neben Lern- und Lehrmaterialien außerdem eine exklusive Promo-Figur eines Rettungsschwimmers beziehungsweise einer Rettungsschwimmerin von Playmobil.

Playmobil und DLRG kooperieren. Foto: Playmobil/DLRG

„Diese Figuren sind nur im Rahmen des DLRG-Kinderprogramms erhältlich“, bestätigt auch eine Pressesprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Playmobil unterstützt die DLRG zudem mit dem Verkauf einer neuen Themenwelt „Vacation on the Beach“. Zwei Prozent des UVP-Preises fließen in die Projekte der Organisation. „Die Unterstützung des bestehenden DLRG-Programms passt perfekt zu unserem Anspruch, spielerisches Lernen mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden“, freut sich Vorstand Bahri Kurter über die Kooperation.