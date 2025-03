Elton: Nach plötzlichem ARD-Aus – Fans reagieren deutlich

Es war ein Schock, als sich am Dienstag (18. März) TV-Star Elton plötzlich öffentlich meldete und die Nachricht verbreitete: Der Moderator teilte seinen Fans mit, dass er nach zehn Jahren die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ verlassen wird.

Dazu postete Elton mit seinen Quizkollegen Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker ein Video auf Instagram, um sich zu erklären. Seine Fans reagieren sofort nach dem TV-Hammer – und ihre Meinung ist eindeutig!

Elton: Nach ARD-Ende – Fans haben klare Meinung

Den 26. April sollten sich die ARD-Zuschauer fett im Kalender markieren. Dann nämlich wird Elton in der Primetime im Rahmen einer Extra-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ seinen letzten Auftritt als Teamkapitän in der Sendung haben. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, gesteht Elton in seinem Video.

Und seine Fans sind alles andere als happy über seinen Entschluss, die Quizshow zu verlassen. Bei Instagram tummeln sich Kommentare wie:

„Elton du wirst fehlen…danke für die vielen lustigen Momente“

„Ohh nein, Elton, das ist wie ein Leben ohne Schokolade. Elton, ich habe nie gewonnen mit Dir, wollte es einmal wieder gut machen.:() Du wirst fehlen.“

„Wir werden dich sehr vermissen, lieber Elton“

„Sehr sehr schade, dass du die Sendung verlässt. Danke für die vielen schönen Stunden, die du uns mit deiner entspannten Art geschenkt hast!“

„Großer Respekt, am Ende kann ich es gut verstehen! Niemand gibt dir die Lebenszeit zurück. Danke für die Zeit und alles Gute für die Zukunft. Und ja, gute Entscheidung für dich und deine Familie und Freunde. Nur wenn es dir gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es deiner Familie gut geht.“

Elton hört bei ARD-Show auf: Kai Pflaume wird deutlich

Und auch sein Kollege und „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume äußerte sich bereits im Netz zu Eltons Show-Aus: „Auch wenn ich deine Gründe gut verstehe, bleibt es trotzdem eine Entscheidung, die sehr traurig für uns ist. Aber wir können wirklich stolz sein, was wir hier in den vergangenen 10 Jahren erreicht haben. Unglaublich, wie viel Spaß wir hatten.“

Noch steht nicht offiziell fest, wer Eltons Nachfolge antreten wird, doch einige Fans haben bereits erste Ideen, wer in Eltons Fußstapfen treten könnte. So schreibt jemand: „Ich schmeiß mal Wigald Boning in die Verlosung für eine eventuelle Nachfolge.“ Jemand anderes stimmt dieser Idee bei: „Wäre die perfekte Wahl!!!“ Und ein Fan hätte auch nichts gegen eine Frau: „Hella von Sinnen.“

Mal sehen also, wer am Ende das Rennen macht…