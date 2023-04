„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Zuschauer auf 180 – „Da könnte ich kotzen“

Mit den Jokern ist es bei Quizshows immer so eine Sache. Wir kennen das beispielsweise von „Wer wird Millionär“. Man ist sich selbst unsicher, hat vielleicht eine Ahnung und setzt dann all sein Vertrauen in einen Herren oder eine Dame aus dem Publikum. Der Zuschauer war auch spontan direkt aufgestanden, wirkte dann aber vom Wissensstand eher so, als wolle er einfach mal nur ins Fernsehen und seine Chance auf einen Sondergewinn nutzen. Ein Risiko besteht für ihn ja nicht. Es ist ein Spiel, das gerne auch mal schiefgeht. Ein Spiel, das auch in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ am Dienstagabend gespielt wurde.

Da fragten sich nämlich Elton und sein „Wer weiß denn sowas?“-Teamkollege Julian Janssen, besser bekannt als Checker-Julian aus dem ARD-Kinderprogramm, was Nährhumus im Gegensatz zu Dauerhumus bezeichne.

„Wer weiß denn sowas?“-Joker patzt

Bei den Antworten „Die obere Schicht von Humus, in der Pflanzen keimen“, „Eine Bodenart, die nur an Gewässern zu finden ist“ oder „Alle organischen Stoffe, die im Boden schnell abgebaut werden“ versagte nämlich das Wissen des Teams und so fragten sie ihr Publikum.

Nach kurzem Zögern stand dann auch ein älterer Herr im weißen Pullover auf. Karl-Heinz war sich jedoch auch nicht sicher, wie er rasch zugab: „Ich habe zwar nicht so viel Ahnung, aber ich würde sagen: A.“ Also die obere Schicht, in der die Pflanzen keimen.

Ob das stimmt? Einige Zuschauer jedenfalls sind stinksauer. „Zu dämlich, sorry. Ich hab ja keine Ahnung, aber tippe auf das abwegigste überhaupt. Man bleibt mit eurem A…. sitzen“, schreibt beispielsweise ein „Wer weiß denn sowas?“-Fan bei Facebook. Und ein anderer ergänzt: „Ja, da könnte ich auch kotzen.“ Daneben lag Karl-Heinz mit seiner Antwort übrigens auch noch. Richtig wäre Antwort C: „Alle organischen Stoffe, die im Boden schnell abgebaut werden“ gewesen. Beim nächsten Mal vielleicht lieber einmal mehr überlegen. Deutlich wurde zuletzt auch Teamkapitän Elton. Wessen Entlassung der Komiker forderte.