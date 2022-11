„Wer stiehlt mir die Show?“: ProSieben gibt Promis für fünfte Staffel bekannt – Fans sind fassungslos „Nicht wahr, oder?“

ProSieben macht es jetzt offiziell: „Wer stiehlt mir dir Show?“ mit Joko Winterscheidt als Moderator bekommt eine fünfte Staffel. Die ersten Details, wie Sendetermin und Besetzung, wurden kürzlich bekanntgegeben.

„Wer stiehlt mir die Show?“ begeistert seit vier Staffeln zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirmen. Gespielt wird in jeder Sendung um die Moderation der nächsten. Dabei tritt ein Promi-Team anfangs gegen Joko Winterscheidt an und versucht seinen Job zu stehlen. Neben großer Freude seitens der Fans über die neue Staffel, macht sich aber auch Enttäuschung breit.

„Wer stiehlt mir die Show?“: DAS sind die Promis

Die Gegner von Joko Winterscheidt hatten es in der Vergangenheit in sich. In der letzten Staffel traten beispielsweise Schauspielerin Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim gegen ihn an. Doch wer wird in der nächsten Staffel der preisgekrönten Sendung dabei sein?

Wie ProSieben jetzt offiziell bestätigt, heißen die Gegner Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz. Für viele Fans eine interessante Mischung, die für ordentlich Vorfreude sorgt. So scheibt eine Instagram-Nutzerin: „Man denkt immer die nächste Besetzung kann nicht besser werden. Und dann… BOOM, sensationell. Freu mich schon auf die Aufzeichnung“. Andere hingegen sind nicht überzeugt von den Prominenten: „Oh man, die Kandidaten lassen aber auch immer mehr zu Wünschen übrig“.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Fans enttäuscht über Starttermin

Wann genau die neue Staffel bei ProSieben erscheint, ist bisher nicht bekannt. Was aber feststeht: Sie wird erst 2023 gezeigt. Das sorgt bei vielen Zuschauern für miese Laune. Denn einigen ist das definitiv zu spät. Eine Userin auf Twitter kommentiert: „Erst 2023 wieder? Nicht wahr, oder?“. Eine andere schließt sich an und bedauert: „Dauert mir zu lange bitte schon im November weiter machen mit Staffel 5!“.

So oder so ist Freude auf die anstehende neue Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ riesig.