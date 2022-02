„Wer stiehlt mir die Show?“: Mark Forster macht klar – „Zeit, aufzuhören“

Nachdem sich Joko Winterscheidt vergangene Woche erfolgreich die Moderation der Gameshow zurückergatterte, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, am Dienstagabend (1. Februar) bei „Wer stiehlt mir die Show?“ das Allgemeinwissen seiner Kandidaten zu testen.

Doch mitten im „Wer stiehlt mir die Show?“-Quiz macht Mark Forster plötzlich eine Ansage, die sich gewaschen hat. Dem Sänger reicht's!

„Wer stiehlt mir die Show?“: Mark Forster weist Joko Winterscheidt zurecht

Mit der ersten Frage des „Die leichten Fünf“-Quiz' trifft „Wer stiehlt mir die Show?“-Moderator Joko Winterscheidt bei seinem Kandidaten und vorherigen Show-Gewinner Mark Forster direkt einen wunden Punkt. Die Teilnehmer sollen demnach eine Stadt aus dem Saarland nennen, die nicht Saarbrücken ist.

„Das kommt dir wahrscheinlich zu Gute, du als alter Pfälzer“, scherzt Joko und ahnt nicht, was er damit in Mark Forster und vielen anderen Menschen aus Rheinland-Pfalz auslöst. Denn in der Pfalz distanziert man sich bewusst vom Bundesland an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg, wie der „Übermorgen“-Sänger erklärt: „Da geht man eigentlich nicht ins Saarland.“

Mark Forster wird bei „Wer stiehlt mir die Show?“ deutlich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

„Wer stiehlt mir die Show?“-Regisseur greift ein: „Pass auf, was du sagst“

Joko, der sichtlich erstaunt reagiert, scheint davon noch nie etwas mitbekommen zu haben. „Ich will es vorsichtig ausdrücken: Es gibt zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz leichte Ressentiments“, erläutert Mark Forster darum. Joko schlussfolgert daraus, dass es eine ähnliche Rivalität wie die zwischen Köln und Düsseldorf sein muss. „Eventuell sogar schlimmer“, fügt Mark hinzu.

Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ wird das Allgemeinwissen der Kandidaten getestet. Foto: ProSieben/Florida TV / Anna Thut

Als ihm Joko offenbart, dass Thomas Schmitt, Fernsehproduzent und der Regisseur der ProSieben-Show, selbst Saarländer ist, reißt Mark Forster erschrocken die Augen auf. „Pass auf, was du sagst“, ertönt es prompt aus dem Off. Selbst die Eltern von Thomas sitzen in diesem Moment im Studiopublikum. Wie unangenehm.

----------------------------------------

Mehr zu „Wer stiehlt mir die Show?“:

----------------------------------------

Mark Forster überrascht mit großer Geste bei „Wer stiehlt mir die Show?“

Doch Mark Forster nutzt dieses Fettnäpfchen, um der Feindschaft zwischen den beiden Bundesländern endlich ein Ende zu setzen: „Ich finde, es ist auch an der Zeit, damit mal aufzuhören. Ich reiche hier als Pfälzer dem Saarland die Hand.“ Seine große Geste wird mit tosendem Applaus und Jubel belohnt. Wie rührend!

+++„Wer stiehlt mir die Show“-Promi überrascht alle: „Wäre mal fast zum Mond geflogen“+++

Am Ende sind er und Anke Engelke übrigens die einzigen Kandidaten, die eine korrekte Antwort auf die Saarland-Frage wissen. Da sag' noch mal einer, die Pfälzer würden sich nicht fürs Saarland interessieren.