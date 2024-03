„Wer stiehlt mir die Show?“: Sarah Connor plaudert krassesten Eskapaden aus – Klaas und Joko legen nach

Joko Winterscheidt hat es geschafft und in der letzten Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ die Sendung zurückerobert. Nun muss er sich am Sonntagabend (10. März) jedoch erneut den vier Kandidaten rund um Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Gast Mariella erwehren.

Zu einem Zeitpunkt der ProSieben-Sendung rückt der Wettkampf jedoch in den Hintergrund. Denn auf einmal kommen die Promis ins Plaudern und packen ihre krassesten Trink-Geschichten aus. Sehr zur Belustigung des Publikums – doch der ein oder andere wünscht sich hinterher, besser den Mund gehalten zu haben.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Sarah Connor gesteht: „Ich kotze gerne!“

Sarah Connor und Co. haben gerade die zweite von insgesamt acht Runden hinter sich, als plötzlich die Trink-Geschichten ausgepackt werden. Es fängt ganz harmlos an, als Lena Meyer-Landrut zugibt, dass sie aufgrund des Drucks kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Zu dem Zeitpunkt liegt sie gut im Rennen und führt das Feld zusammen mit Sarah Connor an (beide sechs Punkte). Joko will das Thema wechseln und fragt die Sängerin ganz konkret: „Sag mir mal, wann du das letzte Mal so einen Kegelverein-Suff hattest. Passiert das?“ Die 32-Jährige guckt den Moderator ganz entgeistert an und meint: „Ne, ich finde kotzen so schlimm, dass mir das nicht passiert. Ist noch nie passiert.“

Ganz anderes Bild bei Sarah Connor: „Ich kozte sehr gerne und immer“, schießt es aus der Musikerin heraus. „Weil ich finde, dass es einem danach immer viel besser geht“, fügt sie hinzu. Plötzlich sprudeln die Trinkgeschichten nur so aus ihr heraus. Sie berichtet von betrunkenen Abenden nach Aftershowpartys. „Auf dem Weg nach Hause denkst du erst, dass du es bis in den Van geschafft hast und musst du dann doch anhalten – und das so drei Mal.“

Die besten Trinkgeschichten der Stars

Kurz darauf hält sie inne und fragt sich laut: „Oh Gott, warum erzähle ich das eigentlich?“ Doch das hindert sie nicht daran, ihre beste Geschichte erst noch preiszugeben. „Ich habe bei einer Gala nach den vielen Geburten meiner Kinder auch einmal das erste Mal in meinem Leben so eine Spanx-Unterhose an. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du keine Luft mehr darin kriegst.“ Im Auto habe sie sich dann so schnell es ging der engen Unterwäsche ledig gemacht, während der Fahrer bemüht war, auf die Straße zu achten. „Schatz, lass mich hier raus. Ich muss in die Notaufnahme“, habe sie ihren Partner angebettelt. Doch der sei ganz ruhig geblieben und habe alles mit dem Alkohol erklärt.

Bei dem Stichwort fällt auch Joko wieder ein unvergessener Moment mit Klaas ein, wo die beiden in Stockholm waren und Klaas wieder das Rauchen angefangen habe. „Ich bin rausgekommen und dann stand Klaas da in Pumps am Rauchen.“ Lautes Gelächter im Publikum. Doch als fairer Kumpel liefert Joko Winterscheidt die Erklärung direkt hinterher. „Du warst ein Gentleman. Denn da war eine nette junge Dame, der die Füße weh taten und du hast ihr deine Sneaker angeboten.“ Im Umtausch dafür hat der 40-Jährige eben die hochhackigen Schuhe bekommen.

Doch ein Ass hat Klaas auch noch im Ärmel. „Verschweige nicht, dass du am selben Abend Breakdance gemacht hast vor dem Herrscher von Katar.“ Erwischt. Und Lena Meyer-Landrut? Die kann nur ungläubig mit dem Kopf schütteln.