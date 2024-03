Oscars 2024: ProSieben-Zuschauer müssen sich umstellen – dieses Jahr ist alles anders

Es ist DER Pflichttermin für alle Filmfans: Die Oscar-Verleihung!

Zahlreiche Filmschaffende hoffen auf einen der begehrten Goldjungen, wenn die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ wieder einmal das Beste des vergangenen Kinojahres auszeichnet.

>> Hier alle Infos zu den nominierten Filmen bei der 96. Oscar-Verleihung <<

Am Sonntag (10. März) finden die Oscars 2024 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. In Deutschland übertragt ProSieben die Gala – aufgrund der Zeitverschiebung kann es dabei schnell mal sehr spät werden. Kein Problem für die alteingesessenen Stammzuschauer.

Aber dieses Jahr läuft die TV-Nacht für Oscar-Fans anders ab als bisher!

Oscars 2024: Alles anders auf ProSieben

Normalerweise lief der Oscar-Sonntag auf ProSieben wie folgt ab: Ein Oscar-Gewinner der letzten Jahre als 20.15-Uhr-Blockbuster, dann eine Oscar-Sonderausgabe des VIP-Magazins „Red“, Steven Gätjen berichtete live vom roten Teppich und interviewte die nominierten Stars – und zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr begann dann schließlich die Oscar-Verleihung. Und die dauerte auch gerne mal bis in die frühen Morgenstunden an. Ein Oscar-Ende nach 5 Uhr morgens war keine Seltenheit.

Mehr News:

Doch im Jahr 2024 läuft das alles etwas anders ab. Das liegt zum einen daran, dass auch im US-Fernsehen die Oscar-Einschaltquoten zuletzt drastisch abfielen, weswegen die Show gekürzt wurde und nun etwas früher beginnt. Aber auch die gesamte Gestaltung des TV-Abends ist bei ProSieben in diesem Jahr komplett anders.

Die Oscar-Nacht 2024 auf ProSieben

So laufen die Oscars 2024 auf am Sonntag (10. März) auf ProSieben ab:

20.15 Uhr: KEIN Blockbuster. Kein Oscars-Hollywood-Kino-Feeling bei ProSieben. Stattdessen gibt es eine Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt, Klaas, Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor. Und die dauert mit 190 Minuten Länge fast so lang wie eine eigene Oscar-Verleihung.



KEIN Blockbuster. Kein Oscars-Hollywood-Kino-Feeling bei ProSieben. Stattdessen gibt es eine Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt, Klaas, Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor. Und die dauert mit 190 Minuten Länge fast so lang wie eine eigene Oscar-Verleihung. Das heißt: Kein Roter Teppich im Live-TV ! Wer die Stars und Sternchen vor dem Dolby-Theatre in L.A. sehen will – und Film-Experte Steven Gätjen bei seinen Interviews mit den nominierten Promis zuhören möchte, kann dies nicht mehr im linearen Fernsehen tun, sondern muss ab 21.15 Uhr exklusiv auf Joyn vorbeischauen. Den Red Carpet gibt es nur im Stream. Eine Begründung dafür wollte ProSieben unserer Redaktion auf Nachfrage nicht angeben.



! Wer die Stars und Sternchen vor dem Dolby-Theatre in L.A. sehen will – und Film-Experte Steven Gätjen bei seinen Interviews mit den nominierten Promis zuhören möchte, kann dies nicht mehr im linearen Fernsehen tun, sondern muss vorbeischauen. Den Red Carpet gibt es nur im Stream. Eine Begründung dafür wollte ProSieben unserer Redaktion auf Nachfrage nicht angeben. 23.25 Uhr: Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet – 35 Minuten vor Beginn der Oscar-Verleihung schaltet ProSieben dann doch kurz zu Steven Gätjen. Die Oscar-Fans wissen zwar, dass die meisten Stars zu dieser Zeit schon im Saal sitzen, damit alles pünktlich losgehen kann. Aber wenn Film-Fachmann Gätjen einen Hochkaräter vors Mikro bekommt, wird er uns die Szene während seiner Live-Schalte sicherlich nicht vorenthalten.



Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet – 35 Minuten vor Beginn der Oscar-Verleihung schaltet ProSieben dann doch kurz zu Steven Gätjen. Die Oscar-Fans wissen zwar, dass die meisten Stars zu dieser Zeit schon im Saal sitzen, damit alles pünktlich losgehen kann. Aber wenn Film-Fachmann Gätjen einen Hochkaräter vors Mikro bekommt, wird er uns die Szene während seiner Live-Schalte sicherlich nicht vorenthalten. 0 Uhr: Oscars 2024 – Die 96. Academy Awards – Pünktlich um Mitternacht startet dann die Oscar-Verleihung – rund eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren. US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel führt zum vierten Mal durch die Veranstaltung. Laut der offiziellen ProSieben-Website soll die Gala dann um 3.30 Uhr vorbei sein.

Am Montag (11. März) sendet ProSieben um 17 Uhr einen Highlight-Zusammenschnitt der Gala – für all die Interessierten, die sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollten.