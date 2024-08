„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Frank Rosin empört – „Was bildet der sich ein“

In der Kochshow „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ tritt wöchentlich Starkoch Frank Rosin gegen Spitzenköche an, um seine kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 33 Gäste werden mit drei Gängen bekocht und dürfen sich ein Team ihres Favoriten aussuchen. Dabei kann es bei dem Duell schonmal hitzig zur Sache gehen. Doch wer überzeugt letztendlich die Gaumen der Gäste in der Folge am Mittwochabend (7. August)?

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Jana Ina Zarella aus dem Häuschen

Spitzenkoch Frank Rosin duelliert sich am Mittwochabend mit dem österreichischen Sternekoch Mario Lohninger. Das kulinarische Motto des Tages: „Kantinengastro“. Die beiden Köche müssen ihre drei Gänge zu den Themen „Heimspiel“, „Veganes Wunderland“ und „Natürlich nordisch!“ kreieren.

Dabei möchte Mario Lohninger mit einem ganz besonders Gericht überzeugen. „Ich werde jetzt mit einem Dessert überraschen“, kündigt der Sternekoch an und sorgt damit für große Aufregung im Studio. Vor allem Sat.1-Moderatorin Jana Ina Zarrella kann sich kaum halten: „Nein, ich werde bekloppt. Sag bitte das, was ich hören will.“ Lohninger löst sein Geheimnis sofort auf – er möchte seine Gäste mit Kaiserschmarrn überraschen. Doch der Wirbel um das österreichische Dessert bringt Frank Rosin zur Weißglut.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Frank Rosin außer sich

Frank Rosin reagiert sichtlich genervt auf die Dessert-Ankündigung. „Also erstmal ist der zwei Runden total ruhig und zurückhaltend und auf einmal lässt er da die Sau raus“, urteilt er über seinen Koch-Kollegen. „Also was bildet der sich denn überhaupt ein? Fängt hier an zu backen und will mir hier den Sieg wegschnappen“, echauffiert sich der Gastronom weiter über seinen Gegner.

+++Frank Rosin: Kurz nach „Wer kocht das Beste für die Gäste“ herrscht Klarheit+++

Um Lohninger zu verwirren, verbreitet Rosin scherzhaft Tipps wie „Guten Kaiserschmarrn macht man mit Kartoffelstärke und nicht mit Mehl“ und „Statt Milch nimmt man Frischkäse.“ Lohninger durchschaut natürlich schnell den Scherz: „Glaubt dem den Scheiß nicht.“

Das Duell verspricht also nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch eine Portion Unterhaltung. Seit Anfang Juli läuft die Show „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ wöchentlich mittwochs um 20.15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn.