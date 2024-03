„Wer isses?“: Viviane Geppert mit krassem Geständnis – „Verhaftet wegen illegalem Waffenbesitz“

In der neuen Show „Wer isses?“, die seit Kurzem bei ProSieben läuft, müssen die Promis den unbekannten Kandidaten auf die Schliche kommen. In Folge eins empfangen Ralf Schmitz und Chris Tall zwei Kolleginnen: Viviane Geppert und Verona Pooth. An diesem Abend werden allerdings nicht nur Details über die Kandidaten enttarnt, sondern auch über einen der Promis.

„Ich wurde in Amsterdam wegen illegalem Waffenbesitz verhaftet“, haut Moderatorin Viviane Geppert plötzlich bei „Wer isses?“ raus. Da sind ihre Kollegen rund um Ralf Schmitz und Verona Pooth natürlich sofort ganz Ohr. Was hat es damit bloß auf sich?

„Wer isses?“: Viviane Geppert teilt unglaubliche Story

Im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen erinnert sich Viviane Geppert genau an ihre Stunden im Knast. „Ich war mit 19 Jahren gemeinsam mit Freunden in Amsterdam feiern. Vor einem Club haben die dann die Taschen durchsucht, wie sie es in Deutschland ja auch machen. Dann hatte ich aber ein Pfefferspray dabei“, erzählt die ProSieben-Moderatorin aufgeregt.

Das soll ihr letztendlich zum Verhängnis werden: „Die waren da so streng und haben zu mir gesagt ‚Das ist eine illegale Waffe, wir müssen die Polizei rufen! Du kommst jetzt mit.'“ Vom Club aus ging es für 32-Jährige im Polizeiwagen auf die Wache. Dort fängt der Albtraum dann erst richtig an.

„Wer isses?“: Viviane Geppert im niederländischen Knast

„Ich musste meinen Schmuck und mein Handy da abgeben und saß dann in einer Zelle. Vier Stunden lang!“, so die Moderatorin. Letztendlich konnte sie aber gegen eine Zahlung von 500 Euro wieder gehen. „Sonst hätte ich da schlafen müssen“, beendet sie diese unglaubliche Geschichte. Das wird sie wohl nie wieder in ihrem Leben vergessen.

„Wer isses?“ läuft ab Dienstag, 27. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.