„Wer isses?“ (ProSieben): Zuschauer fällen vernichtendes Urteil – „Was soll das?“

Am Dienstag (27. Februar 2024) startet ProSieben mit der neuen Spielshow „Wer isses?“ Die Besetzung klingt vielversprechend, denn mit Chris Tall und Ralf Schmitz sind zwei erfahrene TV-Comedians am Start.

Sie kriegen in jeder Show prominente Unterstützung an die Seite gestellt. Bei der Premiere von „Wer isses?“ sind das die Moderatorin Vivi Geppert und die Influencerin und TV-Ikone Verona Pooth. Moderiert wird die Sendung von ProSieben Allzweckwaffe Steven Gätjen.

„Wer isses?“: Publikum darf munter reingrölen

Für die vier Promis heißt es genau hinschauen und die richtigen Schlüsse ziehen. Denn sie müssen die besonderen Berufe, seltenen Hobbys und überraschenden Merkmale unbekannter Kandidatinnen erraten. Es geht um Menschenkenntnis, Bauchgefühl und skurrile Geschichten. Bestätigt sich der erste Eindruck oder trügt der Schein?

Das Publikum darf lauthals reingrölen, und die Promis sind ermutigt, sich hilfesuchend an die Zuschauer zu wenden. Sechs Menschen und ihre Geschichten stehen in jeder Raterunde zur Debatte. Ist Vivi wirklich die erste „Miss DDR“? Spricht der Typ mit dem Bart tatsächlich fließend Klingonisch? Es wird munter spekuliert und geraten. Das Showkonzept entstammt der US-Sendung „The Late Late Show“ mit dem Briten James Corden.

Bei vielen Zuschauern stößt das neue Format „Wer isses?“ spontan auf nur wenig Gegenliebe.

ProSieben-Show: Zuschauer genervt

Ein Zuschauer äußert auf der Social Media Plattform X eine Vermutung: „Wer konnte auch ahnen, dass ein auf drei Stunden gestrecktes Studiospiel aus James Corden’s Late-Night nicht zündet?“ Viele andere Quiz-Fans pflichten ihm bei und fällen bereits nach einer Stunde ein vernichtendes Urteil:

„Ich kann nicht mehr. Bin raus.“

„Ich frag mich eher: ‚Was isses und was soll das‘?“

„Also irgendwie hätte man diese Sendung lieber nachmittags platzieren sollen.“

„…und wieder stirbt ein Stück Primetime-Unterhaltung.“

„Ich kann das keine einzige Sekunde länger ertragen. Ich schäme mich fremd.“

„Die Show wird nix. Jetzt schon zu langatmig und unspektakulär.“

Scheinbar hapert es vielen am Konzept der Show. Die Protagonisten sind beliebt, viele hätten ihnen ein besseres Format gewünscht. „Schade um eine eigentlich starke Besetzung mit Steven, Ralf und Chris“ ist zu lesen und: „Ich werde nie verstehen, wie ProSieben einen so genialen Entertainer wie Ralf Schmitz einfach so verschwendet.“