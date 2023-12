Weihnachtsfilme: Das sind unsere Top 6 für die ganze Familie

Wie herrlich ist es bitte, an den Feiertagen mit Freunden oder der Familie auf der Couch herumzuliegen, eine paar Mandarinen oder Dominosteine zu verdrücken und es sich gut gehen zu lassen? Zeit für einen schönen Weihnachtsfilm!

Perfekt für einen entspannten Nachmittag mit der ganzen Bagage vor der Glotze. Wir sagen dir, welches die sechs beliebtesten Filme für die ganze Familie sind – und wo du sie schauen kannst. Die meisten Movies gehören so fix zum Weihnachtsprogramm wie das Amen in der Kirche, sind also absolute Klassiker.

Platz 6 – Der Grinch (USA, 2000)

Die kleine Cindy Lou Who (Taylor Momsen) versucht zu ergründen, warum der Grinch (Jim Carrey) Weihnachten so hasst. Foto: imago images / United Archives

Der Grinch ist die Verfilmung eines amerikanischen Kinderbuches von 1966. Alle stehen auf Weihnachten, nur nicht die dürre, übellaunige Fantasiegestalt Grinch, ein pelziger, giftgrüner Kobold. Aus Hass will er den Menschen aus dem Nachbarort „Whoville“ das geliebte Weihnachtsfest stehlen.

Legendär wurde der Film durch die Darstellung von Comedian Jim Carrey, kein anderer kann so verrückte Fratzen ziehen. Auch wenn das Kinderbuch hierzulande kaum bekannt ist, der Film vom späteren Oscarpreisträger Ron Howard wurde ein absoluter Klassiker.

Achtung, den Film gibt es auch als Animationsfilm aus dem Jahr 2018. Also bitte nicht verwechseln! Der Grinch läuft jeweils Sonntag (24.12 um 15.55 Uhr) und Montag (25.12. um 8 Uhr) auf Vox.

Platz 5 – Die Muppets feiern Weihnachten (USA, 1987)

Gobo Fraggle, Ernie, Bibo, Kermit und Miss Piggy sind nur ein paar der lustigen Gäste bei „Die Muppets feiern Weihnachten“. Foto: imago images/Everett Collection

Wer liebt sie nicht, die Puppen aus der Sesamstraße und der legendären Muppet Show von Jim Henson? Das Beste: Sie feiern alle zusammen Weihnachten im Haus von Fozzie Bärs Mama. Alle sind dabei: Kermit der Frosch, Gonzo, Ernie und Bert, das Tier, der Dänische Chefkoch (Römpömpömpöm), die Fraggles und sogar die grummeligen Opis Waldorf und Statler. Ein flottes Musical-Movie, das zum Mitsingen einlädt und bei dem auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Denn beliebte Weihnachtsfilm-Songs werden hier fetzig aufgemischt.

Die Muppets feiern Weihnachten läuft am Freitag (22. Dezember um 22.05 Uhr) im Disney Channel.

Platz 4 – Der kleine Lord (GB, 1980)

Der kleine Lord Fauntleroy: Ceddie Errol (Ricky Schroder) auf dem Weg in ein neues Leben in einem britischen Schloss. Foto: ARD Degeto

New York City im Jahr 1872. Der achtjährige Cedric lebt mit seiner Mutter in einfachen Verhältnissen, als ihn plötzlich die Nachricht einer gewichtigen Erbfolge erreicht. Fortan soll Cedric als „Lord Fauntleroy“ bei seinem Großvater in einem britischen Schloss leben und dort standesgemäß erzogen werden. Mit Cedrics bürgerlichen Mutter lehnt der „Earl of Dorincourt“ jeden Kontakt ab. Sie will ihrem kleinen Sohn aber die Chance auf ein besseres Leben nicht verbauen und hofft, der Großvater sei gütig und liebevoll – doch weit getäuscht. Schließlich bringt der kleine blonde Junge das Herz seines Opas zum schmelzen.

Sidenote: Der Earl wird vom britischen Oscar-Preisträger Alex Guiness dargestellt. Den kennt nun wirklich jedes Kind: Er spielt in den ersten drei Filmen der STAR WARS-Reihe niemand geringeren als den Jedi-Meister Obi Wan Kenobi. Der kleine Lord läuft am Freitag (22.12.) um 20.15 Uhr in der ARD, außerdem am Dienstag (26.12.) um 18.15 Uhr auf dem gleichen Sender.

Platz 3 – Die Feuerzangenbowle (D, 1944)

Aus dem erfolgreichen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer (Heinz Rühmann) ist ein gewitzter Primaner geworden. Foto: ARD Degeto

Ein Schwarzweiß-Klassiker aus dem Jahre 1944. Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer (mit drei „f“, bitte) hatte nie Freude an der Schulzeit, er war Privatschüler. Nach ein paar Schlucken vom hochprozentigen Punsch wird er von Freunden überzeugt: Er will noch einmal Schüler spielen, mit allem Drum und Dran. „Hans“ sorgt an dem strengen Jungen-Gymnasium im Babenberg für allerlei Chaos unter den Lehrern. Der Kultfilm wird aus Gaudi in Universitäten in ganz Deutschland gezeigt. Dazu gibt es natürlich irrsinnig viel starke, rumgetränkte Feuerzangenbowle. Wahre Pfeiffer-Fans können jeden Dialog auswendig mitsprechen. Der beliebte Essener Schauspieler Heinz Rühmann in seiner Paraderolle. Er gilt als einer der größten deutschen Schauspieler des 20. Jahrhunderts.

Der Film läuft am Sonntag (24.12.) um 21.45 Uhr in der ARD.

Platz 2 – Die Sissi-Trilogie (D/AUT, 1955)

Romy Schneider in „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin: Sissi nimmt schweren Herzens ihre Pflichten als Kaiserin wahr, obwohl Erzherzogin Sophie ihr schwer zugesetzt hat. Foto: ARD Degeto

Warum ein opulentes royales Drama, wenn man gleich drei haben kann? Die fiktive Geschichte rund um die eigenwillige Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn machte die Schauspielerin Romy Schneider zur Legende und ebneten ihr den Weg zum Weltstar. Der erste dieser drei prächtigen Historienfilme erschien 1955. Herrlich kitschig, opulent, zum Dahinschmelzen.

Unser Tipp: Dazu ein Stück Sachertorte essen. Zur Not gehen auch Mozartkugeln. Der perfekte Weihnachtsfilm für Romantiker wird in der ARD ab Montag (25.12.) gezeigt. Um 16.25 Uhr läuft Sissi, um 18.15 Uhr dann Sissi, die junge Kaiserin. Am Dienstag (26.12.) folgt dann um 18.15 Uhr Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin.

Platz 1 – Kevin allein zu Haus (USA, 1990)

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) wird beim turbulenten Aufbruch in die Weihnachtsferien einfach zu Hause vergessen. Er macht die Bekanntschaft mit zwei tollpatschigen Einbrechern (Daniel Stern, Joe Pesci). Foto: imago images/United Archives

Albtraum oder Wunschvorstellung? Der achtjährige Kevin wird im Weihnachtstrubel von seinen Eltern zu Hause vergessen. Er macht es sich mit lauter Musik und Mikrowellenpopcorn gemütlich – bis zwei tollpatschige Einbrecher auftauchen. Die haben aber nicht mit der Gegenwehr eines cleveren Dreikäsehochs gerechnet. Kevin stellt allerlei Fallen auf, in die die Verbrecher Harry und Marvin ahnungslos hineintappen. Sie werden von Stolperdrähten zu Fall gebracht, von Bügeleisen erschlagen, unter Strom gesetzt, gefedert, Taranteln ausgesetzt und am Türknauf gegrillt. Slapstick im Schneegestöber. Brillant. Bis die panischen Eltern zurück sind, hat Kevin die Langfinger längst zur Strecke gebracht.

Im Dezember 2023 erhielt Kinderstar Macaulay Culkin, dessen Karriere auch nach der Fortsetzung „Kevin allein in New York “ nie so recht in Schwung kam, einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame. Sat.1 zeigt den Klassiker gleich zwei Mal – einmal am Sonntag (24.12.) um 20.15 Uhr und am Montag (25.12.) um 17.50 Uhr.

Viel Spaß an mit diesen Weihnachtsfilm-Empfehlungen wünscht die TV-Redaktion.