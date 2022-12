Kevin – allein zu Haus: Irre – DAS ist der echte Name von Macaulay Culkin

Es ist für viele wohl DER Weihnachtsklassiker schlechthin. „Kevin – allein zu Haus“ flimmert jedes Jahr in der Weihnachtszeit über die deutschen Bildschirme. Der Schauspieler der Hauptrolle Kevin McCallister wurde mit der Rolle schon in junge Jahren weltberühmt. Doch nur wenige wissen, wie der echte Name von Macaulay Culkin ist. Den hatte der Schauspieler nämlich vor einigen Jahren ändern wollen. Weil er aber scheinbar nicht genügend Ideen hatte, vertraute er auf seine Anhänger.

In einer Abstimmung im Internet konnten Fans für ihre Lieblingsvariante des neuen Zweitnamens voten. Was dabei rauskam, wissen nicht viele.

Kevin – allein zu Haus-Star Macaulay Culkin: DAS ist sein zweiter Name

Der Grund wieso er plötzlich seinen Zweitnamen ändern, erzählt er in einem Interview mit Jimmy Fallon: „Ich habe kürzlich auf meinen Pass gestarrt und so, und ich habe meinen zweiten Vornamen übersehen – mein aktueller zweiter Vorname ist Carson“, erklärte er. „Und ich dachte, ich sollte meinen Namen vielleicht ein bisschen aufpolieren.“

Am Weihnachtstag 2018 verkündete er dann das Ergebnis feierlich auf Twitter. Sein Zweitname ist nämlich sein Vor-und Nachname. De facto heißt der Schauspieler: Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Kevin – allein zu Haus: Fans feiern die Aktion

Viele seiner Fans feiern den neuen Namen des Kevin – allein zu Haus-Stars. Doch vereinzelnd werden auch enttäuschte Stimmen laut, die sich für andere Varianten entschieden haben. So kommentiert er: „Es hätte Macaulay Kevin McCallister Culkin sein sollen!“. Damit bezieht sie sich auf den Namen der Hauptfigur aus den Weihnachtsklassikern.

Der Schauspieler hat 2019 seinen zweiten Vornamen legal ändern lassen. Wie er später erzählt, hat der Prozess länger gedauert, als er gedacht hatte.

