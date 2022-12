Der kleine Lord: Von wegen süßer Junge – die dunkle Seite von Hauptdarsteller Ricky Schroder

Es ist einer DER Weihnachtsklassiker schlechthin: „Der kleine Lord“, gedreht im Jahre 1980, darf eigentlich in keiner Vorweihnachtszeit fehlen. Verständlich, ist die Geschichte des kleinen Lords Fauntleroy doch auch ein Musterbeispiel dafür, worum es an Weihnachten geht. Ein offenes Herz und die Macht der Liebe.

Gespielt wird der kleine Lord von dem US-amerikanischen Schauspieler Richard ‚Ricky‘ Schroder. Mit gerade einmal neun Jahren drehte Schroder seinen ersten Film „Der Champ“, der ihn direkt einen „Golden Globe“ einbrachte. Im selben Jahr übernahm er auch noch die Rolle des Lord Fauntleroy.

„Der kleine Lord“ gerät auf Abwege

Doch es scheint, dass Schroder einen ähnlichen Weg einschlug, wie ihn viele Kinderdarsteller auf sich nahmen. Vom frühen Ruhm geblendet und dem damit einhergehenden Verlust der Kindheit geplagt, gerät Schroder auf Abwege.

2019 wird Ricky Schroder gleich zweimal innerhalb von nur 30 Tagen wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Er soll eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Frau in seiner Wohnung in Topanga (Kalifornien) geraten sein. Die Dame hatte gegenüber der Polizei eine medizinische Behandlung abgelehnt.

Mittlerweile scheint sich der Schauspieler noch weiter gewandelt zu haben. Bei Facebook unterstützt der ehemals „kleine Lord“ Aussagen von Impfgegnern, dass die Impfstoffe Verletzungen bis hin zum Tode verursachen würden. Ebenfalls via Facebook griff er „Foo Fighters“-Frontmann Dave Grohl an. Der hatte sich für die Impfung starkgemacht, in New York sogar einen Gig nur für Geimpfte gespielt.

Mehr Nachrichten:

Ricky Schroder dazu auf Facebook: „Dave Grohl ist ein ignoranter Punk, der geschlagen werden muss, weil er Diskriminierung unterstützt. Unwissenheit gibt es in allen Formen und Größen. Kurt Cobain lacht über dich, Dave, zusammen mit Millionen von Patrioten.“

Wer sich trotz des absurden Wandels des Hauptdarstellers den Weihnachtsklassiker ansehen möchte, bekommt dazu an Weihnachten 2022 mehrere Gelegenheiten. Die Sende-Termine sind am 16. Dezember um 8.15 Uhr, am 17. Dezember um 6.30 Uhr, am 19. Dezember um 13.45 Uhr und am 20. Dezember um 7.55 Uhr bei „Sky Cinema Family“.